Borja Milá, biólogo y experto en ornitología: «Muchas especies de aves no podrán adaptarse a los cambios de temperatura por la velocidad a la que ocurren»

Recientemente, durante el Congreso Español de Ornitología, el cual se celebra desde 1968, el biólogo Borja Milá conversó con el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) sobre los principales retos que enfrenta la avifauna frente al cambio climático. En la entrevista, advirtió que buena parte de las especies de aves no tendrá margen suficiente para ajustarse a un cambio de este ritmo.

El diagnóstico surge de años de trabajo de campo con poblaciones de aves en distintas regiones del planeta. Según Milá, el problema no es la capacidad de las especies para cambiar, sino el poco tiempo disponible para hacerlo.

¿Por qué muchas especies de aves no podrán adaptarse a la velocidad del cambio climático?

El cambio climático no es un fenómeno nuevo para las aves, que se adaptaron a variaciones similares a lo largo de la historia evolutiva. Lo distinto ahora, según Milá, es la velocidad a la que avanza el proceso actual, impulsado por la actividad humana, frente al ritmo mucho más lento al que actúa la selección natural.

«Existen adaptaciones conductuales y fisiológicas, y después la selección natural va actuando poco a poco. Pero cuando las transformaciones son tan rápidas, muchas especies simplemente no van a poder adaptarse a tiempo», advierte Milá.

Los mecanismos de adaptación de las aves y sus límites frente al cambio climático

Según explica el investigador, algunos organismos cuentan con mayor plasticidad y logran responder con cambios de comportamiento o con el traslado a zonas más favorables. Las aves tienen a su favor la capacidad de vuelo, lo que permite a algunas especies desplazar su área de distribución, aunque otras no consiguen hacerlo a tiempo.

«Hay especies con comportamientos muy marcados que no van a ser capaces de responder», señala Milá. A esas especies, con patrones de conducta poco flexibles, se suma el límite biológico de la propia evolución. Pese a las adaptaciones, la selección natural es lenta y gradual, y se produce a un ritmo que no coincide con el del cambio actual.

«Uno de los principales factores es la destrucción del hábitat, sobre todo en las áreas agrícolas y esteparias», señala Milá sobre la situación en España. A esas pérdidas de hábitat se suman las sequías prolongadas y los picos de calor, que afectan a las aves de forma directa e indirecta, a través de la vegetación y los insectos de los que se alimentan.

La investigación de Borja Milá en islas oceánicas de Canarias, México y el océano Índico

El equipo de Milá acumula más de 30 años de investigación en tres islas oceánicas: La Palma (Canarias), Guadalupe (México) y Reunión, en el océano Índico. En esos entornos aislados, las poblaciones de aves desarrollan adaptaciones propias que permiten estudiar de cerca los límites de la evolución.

Uno de los ejemplos que pone Milá son los colibríes de Guadalupe. El análisis genómico de esa población detectó regiones del genoma con material genético de otra especie del continente, propia de ambientes desérticos. El hallazgo podría estar vinculado a la desertificación de la isla y a cambios climáticos locales.

En esas islas, el equipo de Milá documentó patrones que se repiten en distintas especies, como una menor capacidad de dispersión, cambios en la forma del pico y de las patas, y un comportamiento más terrestre. Son señales de cómo la evolución responde al aislamiento, aunque a un ritmo muy distinto al que exige el cambio climático actual.

¿Quién es Borja Milá?

Borja Milá es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). Es doctor en Biología por la Universidad de California y lleva más de tres décadas dedicado a la investigación ornitológica en distintas regiones del mundo.

En la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la principal organización española dedicada a la conservación de las aves, ocupa el cargo de vocal de la Junta Directiva. Su trabajo combina el estudio de campo con el análisis genómico para entender cómo las poblaciones de aves responden a los cambios en su entorno.