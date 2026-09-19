Europa afrontará el mayor repunte del precio de la electricidad este invierno desde la crisis energética de 2022

El invierno se acerca y los mercados eléctricos europeos están empezando a mostrar las primeras señales de alerta desde la crisis energética que tuvo lugar en 2022. En concreto, esto se observa por ejemplo en el precio mayorista de la electricidad para enero en Alemania, que ya cotiza por encima de los 180 €/MWh en la Bolsa Europea de Energía (EEX), lo que supone un aumento del precio de más del 60% respecto al año anterior. La principal causa de estos incrementos sería el gas natural, cuyo precio se ha disparado en las últimas semanas como consecuencia del conflicto en Irán.

Este incremento del precio de la electricidad se produce en un momento en el que Europa está tratando de reducir su dependencia de los combustibles fósiles. No obstante, los avances que ha hecho Europa desde la crisis energética de 2022 por la guerra de Ucrania han hecho posible que el continente haya podido afrontar mejor las subidas de precios de este año, según Bloomberg.

El repunte de los precios de la electricidad que se espera este invierno en Europa pone de manifiesto hasta qué punto los europeos siguen dependiendo de combustibles como el gas y el carbón. En consecuencia, Bloomberg destaca que el aumento de los costes energéticos amenaza con elevar las facturas de los hogares y los gastos de las empresas europeas, intensificando las presiones inflacionistas justo cuando los inversores apuestan por nuevas subidas de los tipos de interés.

Se prevé que los precios mayoristas de la electricidad aumenten hasta un 50%

Por otro lado, este año en Francia se ha reducido la capacidad nuclear por las olas de calor y las huelga, además de que los bajos niveles de reservas hidroeléctricas han sometido al sistema eléctrico de este país a una tensión adicional.

Por tanto, ante un invierno frío con un suministro desde Oriente Medio limitado, se prevé que los precios mayoristas de la electricidad aumenten hasta un 50%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el impacto en las facturas de los consumidores no sería tan drástico, ya que las compañías eléctricas suelen comprar la electricidad con antelación a precios más bajos, y la situación variará considerablemente según el país.

Así, en el Reino Unido, las facturas energéticas de los hogares subirán un 25% en enero, mientras que en Noruega las subvenciones estatales protegerán en gran medida a los consumidores frente al alza de los precios mayoristas.

El aumento de precios podría beneficiar a los productores de energía de la región, incluidas las empresas de energías renovables, que obtienen mayores ganancias cuando los combustibles más caros determinan el precio de la electricidad.

De esta forma, la expansión de la energía renovable ha ayudado a proteger a Europa de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Por ejemplo, sin la capacidad solar añadida desde 2021, los precios medios mayoristas de la electricidad en Europa habrían sido un 30% más altos este verano.

No obstante, la energía solar tiene un impacto mucho menor en invierno, especialmente en el norte de Europa, donde los días cortos y nublados reducen la producción, lo que puede dejar a la región expuesta a precios más elevados.