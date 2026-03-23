Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía, ha concedido una entrevista a OKDIARIO para hablar sobre la crisis energética ocasionada por la guerra de Irán que está sufriendo el mundo y, especialmente, España. Según el directivo, el precio de la electricidad puede multiplicarse por dos o tres veces en verano, cuando se agoten los recursos hídricos que generan a través de las plantas hidroeléctricas.

Pregunta.- ¿Qué está causando la crisis de energía?

Respuesta.- Antes del miércoles 18 de marzo, la cotización del gas mostraba incertidumbre. Ese día, el gas se situaba en torno a los 50 euros el megavatio/hora. Es un 60% más caro que cuando empezó el conflicto, el 27 de febrero de 2026, un viernes.

El miércoles hubo un cambio, y es que salieron afectadas las infraestructuras energéticas, y eso es un cambio muy importante. Irán bombardeó la principal planta de licuefacción de Qatar, Raf Lapham, y el gobierno qatarí ya dijo que de los 14 trenes, dos estaban en mal estado y que tardaría en repararse entre tres y cinco años. Y a su vez, Irán sufrió un bombardeo en el yacimiento de gas más grande de todo el mundo.

P.- ¿Qué consecuencias puede tener?

R.- El mismo jueves 19 de marzo, el gas creció por la mañana súbitamente a 74 euros megavatio/hora. Luego es cierto que bajó, pero la noticia no es esta. La noticia es que la curva de futuros, en este caso 2027, cerró con un 20% de subida. Eso quiere decir que el mercado está descontando que el precio del gas va a seguir alto por tiempo.

P.- ¿Cuánto tiempo?

R.- No voy a decir mucho tiempo, pero si en el 2027 crece la curva en un 20%… Hoy el gas de 2027 cotizaba en 46 euros el megavatio/hora. Es muy alto con respecto al viernes 27 de febrero. Eso nos quiere decir que el mercado está adelantando que el precio del gas se va por encima de los 40 euros el megavatio. Va a estar alto todo este 2026 y 2027.

Es cierto que habrá que ver cómo evolucionan las cosas, pero ya el mercado descuenta que, aunque se arregle el conflicto, el 2027 cotiza a 47 euros, es decir, un 20% más alto. El mercado sigue viendo que hay problemas en las infraestructuras y hay problemas en el arreglo de estas. Esta subida del gas se trasladará al plano de la electricidad.

España ha sufrido un tren de borrascas; eso ahora mismo le viene bien. ¿Por qué? Porque la hidráulica está al 84%, mucho más alto que la media de los diez últimos años. Eso traducido, ¿qué quiere decir? Que lo que va de marzo, abril y mayo vamos a tener unos precios de la energía mayorista competitivos. ¿Por qué? Porque el gas, aunque está caro, no va a intervenir en la fijación de precios.

A marzo, acabará en unos 45 o 50 euros el megavatio/hora que, traducido a una factura de un cliente doméstico, pues eso son unos 50 euros mensuales. En abril, los futuros están cotizando en unos 30 euros el megavatio, igual que en mayo. Es decir, la noticia es que el gas se ha levantado. Estamos sufriendo un conflicto.

Pero, en el mes de junio, si esto sigue así y tenemos un gas, pues el precio de la electricidad se irá a 60 o 70 euros el megavatio/hora. El mes de junio ya no tendremos la muleta de las renovables, en especial el agua, y eso va a dar como consecuencia que junio podrá cerrar por encima de los 80 euros megavatio/hora.

Posiblemente, la energía eléctrica se multiplique por dos, o por dos y medio. Eso, traducido en una factura de la electricidad para un cliente doméstico, pues puede ser en torno a los 70 o 75 euros megavatio/hora.

El petróleo y la energía

P.- ¿Y qué va a pasar con el petróleo?

R.- Ese viernes 27 de febrero de 2026 cotizaba en 72 dólares. Ahora, cotiza en 110,64 dólares por barril. Eso supone una subida de más del 60%. Pero lo que más me preocupa, y de lo que la gente no está hablando, es del margen de refino. Casi todo el petróleo que sale del golfo de México va a parar al pueblo asiático. Irán produce 3,2 millones de barriles diarios. Entre el 80% y el 90% de sus exportaciones van a China o India.

Han parado la exportación de refino. El crudo por sí solo no vale. Ese crudo tiene que entrar a una refinería y ser convertido en gasolina y diésel. China e India han parado las exportaciones de diésel y gasolina porque están temerosas y cautelosas de no recibir crudo, de quedarse sin él. Entonces, como medida de precaución, han parado esa exportación de refino. ¿Qué pasa? Que el precio de la gasolina y el diésel, más o menos, está compuesto por un 40% del precio del crudo, un 20% del margen de refino y transporte y un 40% de impuesto.

Claro, ahora mismo hay dos motores que están impulsando a los precios que vemos en el surtidor, los precios de la gasolina y el diésel, que son el 60% de la subida del crudo. Pero es que el margen de refino ha crecido en torno al 50% con respecto a ese viernes 27 de febrero de 2026. Por eso, vemos unos precios de la gasolina disparados, porque el refino también está ayudando a esa subida.