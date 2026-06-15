No habrá petróleo barato: la reposición masiva de reservas mantendrá el precio en torno a los 80 dólares

El acuerdo de paz entre EEUU e Irán va a permitir abrir el estrecho de Ormuz de nuevo, por lo que pronto el flujo de crudo se volverá a restablecer. La consecuencia de esta noticia ha sido que el precio del petróleo Brent bajaba un 5,13%, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en 82,86 dólares en la media sesión de este lunes, 15 de junio.

Por tanto, los expertos consideran que la bajada de precio va a ser aprovechada por los países que tenían mayor escasez para reponer sus reservas de petróleo. No obstante, también se cree que el precio del petróleo habría tocado suelo a raíz de este acuerdo y se situaría en torno a los 80 dólares durante los próximos meses.

«Esa primera bajada del petróleo que todo el mundo sitúa en torno a los 80 dólares va a resistirse. Ese suelo de 80 dólares, es decir, es difícil que vuelva a los 60 dólares que había antes de la crisis del estrecho de Ormuz. Así, la tendencia a futuro es que el petróleo va a bajar, pero en el medio plazo, los próximos seis o siete meses yo creo que se va a congelar en torno a esos 80 dólares», explica a OKDIARIO José Luis Moreno, profesor de ESIC de geoeconomía y autor del libro Geoeconomía Estratégica.

El motivo de que los precios del petróleo se vayan a mantener en torno a esa cifra es que todavía quedan muchos pasos por dar y primero, tras el acuerdo de paz, se tendría que firmar un armisticio que contaría con unos plazos de hasta dos meses para cerrar todos los acuerdos.

«Lo que se va a firmar el viernes es un acuerdo, una especie de armisticio, que lo que te da es un plazo de 60 días para luego llegar a los cierres que tienen que ver con todo el tema de la destrucción y el desmantelamiento del material nuclear y el desmantelamiento completo de las minas que hay colocadas en el estrecho, etc», señala Moreno.

El acuerdo todavía «es frágil» y cualquier cambio podría causar «volatilidad»

Por otro lado, se espera que haya inestabilidad y volatibilidad a lo largo del proceso en el que se va a cerrar este acuerdo, por lo que puede haber fluctuaciones en los precios del petróleo. «En este periodo de 60 días, puede haber roturas de esa paz provisional. Y esto va a afectar a la volatilidad, por lo que este acuerdo tiene una fragilidad brutal ahora mismo», apunta.

«Trump necesita que haya un acuerdo con Irán, necesita vender ese acuerdo a su electorado. Además de que en Irán todavía no sabemos quién manda de verdad, pues no todos están de acuerdo con este acuerdo. De hecho, hay algunos líderes supremos críticos con el Gobierno actual de Irán y con este acuerdo», indica.

De esta forma, si finalmente se materializa un acuerdo de paz, no es probable que el precio del petróleo vuelva a los niveles observados antes de la guerra. El motivo es la gran acumulación de petroleros cargados con millones de barriles de petróleo que llevan meses esperando para atravesar el estrecho de Ormuz, y es posible que los transportistas y las aseguradoras tarden en sentirse cómodos con los riesgos que conlleva reanudar el tráfico.