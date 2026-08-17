ACS se adjudica un nuevo contrato de 86 millones en EEUU para levantar un museo en Pensilvania

ACS continúa sumando contratos en Estados Unidos, uno de sus principales mercados internacionales. Turner Construction, filial estadounidense del grupo presidido por Florentino Pérez, se ha adjudicado junto a Wohlsen Construction un contrato valorado en 100 millones de dólares, unos 86,4 millones de euros al cambio actual, para transformar y ampliar un importante complejo museístico en Pensilvania.

El proyecto corresponde al Brandywine Conservancy & Museum of Art, situado en Chadds Ford, en el condado de Delaware. La actuación contempla tanto la construcción de un nuevo edificio como la rehabilitación de instalaciones históricas y la transformación del entorno natural que rodea al museo.

La adjudicación refuerza la presencia de ACS en Estados Unidos a través de Turner, una de las piezas fundamentales del negocio internacional de la constructora española y una compañía con una fuerte implantación en el mercado norteamericano.

Rehabilitación de un histórico molino

Turner acometerá las obras mediante una empresa conjunta con Wohlsen Construction. Uno de los principales elementos del contrato será la construcción de un nuevo edificio para el museo de aproximadamente 0,37 hectáreas, diseñado por el estudio japonés Kengo Kuma & Associates en colaboración con Schwartz/Silver Architects.

La actuación también incluye una profunda renovación del histórico edificio del molino que forma parte del complejo. El objetivo es conservar su valor patrimonial al mismo tiempo que se modernizan sus instalaciones y se incorporan nuevos espacios destinados a los visitantes.

El proyecto va, además, mucho más allá de los propios edificios. El entorno será transformado en una reserva natural y jardín público de unas 131,5 hectáreas, cuyo diseño correrá a cargo de Field Operations.

Los terrenos contarán con aproximadamente 16 kilómetros de senderos, que permitirán conectar diferentes puntos del complejo y, en particular, los estudios vinculados a los artistas estadounidenses N.C. Wyeth y Andrew Wyeth.

Cuando concluyan los trabajos, el complejo funcionará como un único museo repartido entre dos edificios e integrado dentro de la reserva natural. Entre las nuevas instalaciones previstas figura también una exposición interactiva en el antiguo molino y diferentes recorridos interpretativos por el entorno.

Turner refuerza el negocio de ACS

El nuevo contrato permite a ACS seguir aumentando su cartera en un mercado que se ha convertido en uno de los grandes motores de crecimiento del grupo español.

Turner cuenta con una posición especialmente relevante en Estados Unidos en grandes proyectos de edificación y está presente en segmentos que abarcan desde instalaciones culturales y deportivas hasta hospitales, grandes complejos empresariales y centros de datos.

El responsable del proyecto en Turner, Matt Curry, ha destacado que la transformación del Brandywine permitirá crear una nueva experiencia en la que los visitantes podrán relacionarse de forma conjunta con el arte, la historia y el entorno natural.

Por su parte, el vicepresidente sénior de Wohlsen Construction, Michael Berardi, ha señalado la importancia de participar en una actuación destinada a potenciar un activo cultural y natural emblemático de Pensilvania.

El contrato de 86 millones de euros supone así una nueva adjudicación para la filial estadounidense de ACS y refuerza la estrategia del grupo de Florentino Pérez de seguir creciendo en el mercado norteamericano a través de proyectos de construcción de alto valor añadido.