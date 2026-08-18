Una empresa de Ibiza ofrece 1.000 euros por encontrar al autor de la pintada «ZOOT» que destrozó sus pantallas LED

La empresa ibicenca Netauto busca al responsable del acto de vandalismo ocurrido durante la madrugada del pasado 8 de agosto en sus instalaciones privadas de Sant Antoni de Portmany. La propiedad ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil y ha lanzado una recompensa de 1.000 euros para quien aporte información veraz y determinante que permita identificar al autor.

Según ha explicado la compañía, a través de sus redes sociales, durante la madrugada del 8 de agosto, una persona accedió sin autorización a las instalaciones privadas de Netauto en Sant Antoni de Portmany y utilizó un spray para realizar una pintada sobre varias de sus pantallas publicitarias LED. La firma que aparece en las imágenes es «ZOOT», una pista que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido.

Los daños afectan a pantallas de gran valor que han quedado inutilizadas para su uso publicitario, provocando un importante perjuicio económico y operativo para el negocio. La empresa ha difundido imágenes de los equipos afectados con el objetivo de que alguien pueda reconocer la firma o aportar algún dato que ayude a localizar al responsable.

Los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil, que deberá investigar las circunstancias del acceso a las instalaciones y determinar quién se encuentra detrás de los daños ocasionados. La compañía ha optado además por solicitar la colaboración ciudadana ante la posibilidad de que alguien de Ibiza o Sant Antoni pueda identificar al autor por la firma utilizada.

Ahora, ofrecen 1.000 euros de recompensa a quien facilite información que sea veraz y determinante para identificar al responsable. La empresa asegura que cualquier dato recibido será tratado con la máxima discreción y que será trasladado a las autoridades cuando corresponda.

La compañía ha querido dejar claro que no considera lo ocurrido una simple pintada o una manifestación de arte urbano, ya que, según denuncia, se produjo un acceso no autorizado a una propiedad privada y posteriormente se causaron daños en equipos que forman parte de su actividad empresarial.

Ahora, la firma «ZOOT» se ha convertido en la principal pista pública para tratar de identificar a la persona que accedió a las instalaciones. Netauto pide a cualquier persona que reconozca esa firma, conozca a alguien que la utilice o disponga de información relacionada con lo ocurrido que se ponga en contacto de forma privada con la compañía.

La empresa también reclama la máxima difusión de la denuncia, especialmente en Ibiza, para aumentar las posibilidades de que alguien pueda aportar una pista decisiva. El objetivo es que la persona responsable pueda ser identificada y que los hechos queden finalmente esclarecidos.