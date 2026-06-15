De la Fuente: «Me da igual el ruido, este equipo es fiable»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras el empate de España ante Cabo Verde en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial. El combinado nacional fue incapaz de derribar el muro africano y sumó un punto que supone un jarro de agua fría para una de las grandes favoritas a ganar el torneo.

El seleccionador analizó lo sucedido y fue claro en el diagnóstico del partido: «Insistiendo, seguir en la misma idea, obviamente mejorando en la faceta goleadora, con más finura. En estos partidos generas mucho, pero te falta la frescura que hay que tener en este tipo de encuentros».

Sobre el desarrollo del choque, explicó las dificultades que planteó el rival: «Ellos son un equipo muy organizado, se metían en bloque bajo, estaban prácticamente los diez defensores en el área, es muy difícil generar espacios… ha faltado circulación, pero cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Ha habido remates, ocasiones, ganas de resolver el partido. Hay que seguir así, sabemos que esto es muy difícil y son partidos que cuesta muchísimo ganar».

De la Fuente también se refirió a la situación de Lamine Yamal y Nico Williams, que no pudieron marcar diferencias en su debut: «El objetivo es que vayan dando confianza y ritmo. Seguro que el día de Arabia estarán mejor ellos y todos. Ese es el objetivo».

También habló de la decisión de poner a Gavi: «Habíamos hecho ese planteamiento previo al partido. Nos ha faltado frescura y finura. La propuesta con Gavi en la banda era generar espacios por dentro».

«Me da igual el ruido y las nueces. Este equipo es fiable sí o sí. Superamos los 30 partidos invictos. El próximo partido estaremos mejor. Sabemos la dificultad. No hay dudas ni preocupación, solo un punto de mejora. Lo que se diga o lo que se deje de decir, seguimos nuestro camino, que es el que nos ha traído hasta aquí», aseguró.

Sobre lo que han aprendido, es que «hay mucha igualdad». «Eran inferiores, pero lo que hacían lo hacían muy bien. Hay que tener un nivel de acierto muy alto. Hay que seguir creciendo y mejorando. Pondremos el alma, el corazón y el talento. Estamos supertranquilos. Esto es muy largo y en nuestro planteamiento nos quedan siete partidos», comentó.

«Mañana les pondré ese número mágico que es 32, los partidos que llevamos sin perder. Nos ha faltado esa finura. Si llegamos a materializar alguna ocasión posiblemente hubiese cambiado todo. La idea es seguir apostando por lo que nos ha traído hasta aquí», comentó.

«La frescura de adaptarse rápido a la competición la hemos echado de menos. La frescura de Lamine y Nico es la que es», comentó. «Lamine ha cambiado el comportamiento del rival, pero es lo que podía jugar hoy. Así con todos. Todos darán lo que tienen y en el próximo partido el equipo estará mejor y yo también», añadió.

Sobre el lado anímico, fue claro: «No ha cambiado nada. Tenemos los pies en el suelo. Somos un equipo fiable que compite a un nivel altísimo. Estos partidos no se ganan con facilidad, pero en esa humildad que tenemos pasa por ser todos un poquito mejores».

«No estamos aquí de gratis, estamos aquí como campeones de Europa», que nadie se olvide. Terminó la rueda de prensa el seleccionador español, que por delante tiene seis días para mejorar la cara de España.