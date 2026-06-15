Un camionero aficionado a los metales encuentra un anillo de oro romano de 48 gramos valorado en casi 100.000 euros

A veces, los grandes descubrimientos arqueológicos no comienzan en laboratorios ni en excavaciones organizadas por universidades. En ocasiones, la historia aparece donde menos se espera: en un campo cualquiera, bajo unos centímetros de tierra y gracias a la curiosidad de una persona aficionada. Eso es precisamente lo que ocurrió en Somerset, al suroeste de Inglaterra, donde un camionero jubilado encontró un extraordinario anillo de oro romano que ha despertado el interés de arqueólogos e historiadores de todo el Reino Unido.

Un artículo de la web mk.co.kr describe que la pieza, valorada en cerca de 100.000 euros, no solo destaca por su elevado valor económico, sino también por la información que puede aportar sobre una etapa poco conocida de la presencia romana en Britania. El hallazgo ha sido comparado con una auténtica aventura de película, ya que fue descubierto mediante un detector de metales por Kevin Minto, un antiguo soldado que dedica parte de su tiempo libre a explorar terrenos históricos. Lo que parecía una jornada más de búsqueda terminó convirtiéndose en uno de los descubrimientos arqueológicos más llamativos de los últimos años en territorio británico.

El anillo de oro romano que sorprendió a los expertos

El hallazgo tuvo lugar en un campo del condado de Somerset, una zona que ya había proporcionado otros restos de época romana. Kevin Minto regresó al lugar después de haber encontrado años antes varias monedas antiguas junto a algunos compañeros aficionados a la detección de metales.

Durante aquella jornada apareció primero un ataúd revestido de plomo. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó poco después, cuando el detector señaló la presencia de un objeto metálico enterrado. Al extraerlo, Minto descubrió un anillo de oro macizo cuyo aspecto dejaba claro que no era una pieza común.

Los especialistas confirmaron posteriormente que pertenecía al periodo romano tardío y que se encontraba en un estado de conservación excepcional.

Una joya única en Reino Unido

Según los expertos de la Southwest Heritage Foundation, el anillo de oro romano no tiene precedentes conocidos en el Reino Unido por su tamaño, calidad y nivel de detalle.

La pieza pesa aproximadamente 48 gramos, una cantidad extraordinaria para una joya de esta época. Está elaborada en oro puro y cuenta con una gema grabada que representa a la diosa Victoria montada en un carro tirado por dos caballos.

Los investigadores consideran que el objeto debió pertenecer a una persona de alto rango dentro de la administración romana o a un poderoso terrateniente. En aquellos años, el acceso a una joya de semejante valor estaba reservado únicamente a las élites más influyentes.

El hallazgo también resulta relevante porque apareció acompañado de monedas, fragmentos de cerámica y otros objetos que ayudan a reconstruir el contexto histórico del lugar.

Un misterio enterrado durante siglos

Uno de los aspectos que más intriga a los arqueólogos es la razón por la que el anillo terminó bajo tierra.

Las investigaciones apuntan a que fue ocultado entre los años 286 y 296 después de Cristo, un periodo marcado por conflictos políticos y cambios de poder dentro del Imperio romano. Es posible que su propietario decidiera esconder sus bienes ante una amenaza inminente y nunca pudiera recuperarlos.

Otra hipótesis plantea que el tesoro formaba parte de una ofrenda o de un enterramiento relacionado con alguna figura destacada de la comunidad local.

Aunque todavía no existe una respuesta definitiva, el descubrimiento ofrece nuevas pistas sobre la vida cotidiana y las tensiones que se vivían en la Britania romana durante sus últimos siglos de ocupación.

El valor histórico por encima del económico

A pesar de que la pieza fue adquirida por una cifra cercana a las 78.000 libras esterlinas, los especialistas insisten en que su importancia histórica supera ampliamente su precio de mercado.

La legislación británica sobre hallazgos arqueológicos establece que los objetos considerados tesoros deben ser evaluados oficialmente para garantizar su conservación y estudio. Gracias a este sistema, muchos descubrimientos terminan formando parte de colecciones públicas accesibles para investigadores y ciudadanos.

Del campo al museo

Tras completar el proceso legal correspondiente, el anillo pasó a formar parte de la Southwest Heritage Foundation. Parte del dinero obtenido fue repartido entre el descubridor y el propietario del terreno, tal como establece la normativa británica.

Kevin Minto decidió además compartir una parte de su recompensa con el amigo que lo acompañaba aquel día. Aunque el beneficio económico fue considerable, el propio descubridor ha explicado que la verdadera satisfacción procede de haber encontrado una pieza única y de contribuir al conocimiento histórico.

Actualmente, el anillo puede verse y está en actividades educativas dirigidas a estudiantes antes de incorporarse de forma permanente a las exposiciones del Museo de Somerset.

Su historia demuestra que todavía quedan innumerables capítulos del pasado esperando ser descubiertos. Y que, en ocasiones, un simple paseo por el campo puede terminar revelando un tesoro capaz de viajar casi 2.000 años en el tiempo para contarnos una nueva historia sobre el mundo romano.