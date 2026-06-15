Decepción en la afición española reunida en Colón tras el empate contra Cabo Verde

El esperado debut de la selección española en el Mundial se ha saldado con un frustrante empate a cero frente a Cabo Verde. La plaza de Colón, convertida en el epicentro de la afición y desbordada hasta completar aforo, ha sido testigo de este partido. A la salida de este multitudinario encuentro, el diagnóstico de la calle es claro: incomprensión por el planteamiento de Luis de la Fuente al dejar en el banquillo a Lamine Yamal y Nico Williams, lamentos por las buenas jugadas del portero rival y, pese al tropiezo inicial, una inquebrantable fe en que la vigente campeona de Europa acabará levantando la Copa del Mundo.

Frustración ante el empate y críticas a De la Fuente

El ambiente en el centro de Madrid era de euforia antes del pitido inicial. La afición esperaba un debut plácido y lleno de goles, pero se encontró con un partido atascado que terminó en un frustrante empate a cero.

«Hemos tenido muchas oportunidades, pero no acabamos de meter», se lamentaba un joven seguidor. Para muchos, el portero de Cabo Verde fue el gran culpable del resultado: «Hubo muchísimos tiros a puerta y los ha parado todos. Ha sido un partido interesante, pero da rabia y pena que no hayamos metido ni un solo gol».

Sin embargo, las críticas más duras de la afición fueron dirigidas al planteamiento táctico del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, especialmente por su decisión de dejar en el banquillo a las jóvenes estrellas del equipo durante gran parte del encuentro. «No sé qué hace De la Fuente. No metió ni a Lamine ni a Nico Williams, y es que no hay creatividad en el equipo sin ellos. Deberían haber salido más pronto», sentenciaba visiblemente enfadado un aficionado, mientras otro criticaba el estilo de juego: «No se puede jugar solo tirando balones arriba y dependiendo de Ferran y Carvajal».

Un aforo desbordado y la sombra del próximo rival

La expectación por ver a la vigente campeona de Europa era tal que la plaza de Colón se quedó pequeña. Los controles de aforo dejaron a muchos aficionados fuera del recinto.

«El ambiente aquí está brutal, pero no nos dejaron entrar por el aforo», explicaba una ciudadana mexicana que, durante los partidos de la selección de España, se siente «superespañola». «Estamos muy estresados todos. Yo pensé que se iba a golear en esta ocasión, y ahora el próximo partido viene más complicado contra Uruguay. Tenía grandes expectativas, juegan con una hinchada increíble», relataba.

Esa sensación de decepción por no lograr una victoria era generalizada. «Esperábamos algo como el Alemania contra Curazao, que ha sido un 7-1. España dominaba mucho, pero ningún gol. Ha sido una decepción total porque a Cabo Verde le podíamos ganar perfectamente», analizaba otro de los asistentes.

«Somos los mejores de Europa, ¿por qué no del mundo?»

A pesar del tropiezo inicial y de la falta de puntería, en el partido de hoy «podríamos haber marcado como cinco, pero hemos tenido muy mala suerte», señalaban varios aficionados, el optimismo de cara al resto del Mundial sigue intacto.

La afición confía y ve oportunidades en revertir la situación en los próximos partidos después de haber ganado la Eurocopa en 2024. «Tenemos esperanzas. Se lo debemos a la Eurocopa, donde Lamine Yamal le metió ahí bien, y ojalá en este Mundial también dé fuerte», deseaba un fan.

Lejos de hundirse por el empate, los seguidores congregados en Colón prefieren ver este resultado como un simple bache en el camino: «Esto puede ser una ofrenda para no perder ninguno más y ganarlo todo. Yo confío en que llegaremos a la final por lo menos, tenemos un equipazo este año. Sé que España va a ganar el Mundial. Somos los mejores de Europa y, ¿por qué no del mundo también?».