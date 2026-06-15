Tavares pasa factura a los que auguraban goleada de España a Cabo Verde: «No sé donde están los 8-0»

Edy Tavares pasó factura a quienes auguraban una goleada de España este lunes contra Cabo Verde en el primer partido del Mundial 2026. El pívot del Real Madrid de baloncesto celebró el histórico empate de su país ante la selección española, recordando que la mayoría de voces del fútbol aseguraban que los de Luis de la Fuente arrollarían a una de las cenicientas del torneo.

«No sé dónde están los 8-0», reza la primera parte del escueto mensaje publicado por Tavares en sus redes sociales, a lo que añadió: «Pero prefiero 0-0 porque os quiero mucho». El caboverdiano vive en España desde su adolescencia, pero este lunes apoyó con todo a Cabo Verde en el primer partido de su historia en un Mundial.

Nose donde están los 8-0 👀

Pero prefiero 0-0 Porque os quiero mucho 🇪🇸❤️ — Edy Tavares (@waltertavares22) June 15, 2026

Tavares vivió el choque con emoción desde su casa con su familia, donde se sigue recuperando de la lesión de rodilla que le impidió estar en la Final Four de la Euroliga y en los play offs de la Liga Endesa. El Real Madrid le echó mucho de menos y cerró la temporada sin títulos.