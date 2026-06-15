Maldición Mundial: España sólo ha ganado su partido inaugural dos veces en los últimos 20 años

Cabo Verde provocó un déjà vu para España. Lo de Atlanta recordó a Durban 2010; Salvador 2014; y Sochi 2018. Los verdugos fueron Suiza, Países Bajos y Portugal respectivamente. Lo de Atlanta llena el imaginario de incertidumbre para lo que viene. Conviene guardar el cartel de favorito en el cajón porque el Mundial, en su primera etapa, ya tiene la pendiente del Tourmalet. Obligados a ganar a Arabia Saudí y Uruguay para pasar la fase de grupos sin tener que echar mano de la calculadora de los terceros de grupo.

Lo de Atlanta pilla por sorpresa, pero el currículum español en sus partidos inaugurales mundialistas avisaba. Solo una victoria en los últimos 20 años, la conseguida (7-1) en 2022 contra Costa Rica. Para encontrar otra victoria, habría que mirar por el retrovisor hasta 2006, cuando la España de Luis Aragonés goleó (4-0) a Ucrania en Alemania. El resto, todo cruces. Derrota a manos de Suiza en 2010; goleada sangrienta (5-1) infligida por Holanda en 2014; y empate a golpes (3-3) ante Portugal en 2018.

Dos victorias en seis inicios mundialistas. El histórico de debuts dibuja una sensación de contrastes, aunque con más derrotas (7) que victorias (5). En cuatro ocasiones firmó tablas. Una hoja de rendimiento llena de vicisitudes. España pasó más de medio siglo sin ganar su primer partido en Mundiales, de 1950 hasta 2002.

La extinta Checoslovaquia se impuso (1-0) en 1962; Argentina (2-1) en 1966; no se clasificó para las ediciones de 1970 y 1974; Austria venció (2-1) en 1978; Honduras rascó un empate (1-1) en 1982. Brasil (1-0) en 1986; tablas (0-0) ante Uruguay en 1990; con Corea (2-2) en 1994; derrota (2-3) ante Nigeria en 1998; y victoria (3-1) contra Eslovenia en 2002.