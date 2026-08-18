El Gobierno destinó 3 millones para un hospital en Marruecos mientras Mónica García niega el colapso sanitario en Ceuta

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado o programado desde 2024 al menos 488.930 euros para proyectos sanitarios en Marruecos, una cifra a la que se suma una inversión de 2,69 millones de euros aprobada para una intervención de emergencia en el Hospital Español de Tánger. En conjunto, las partidas identificadas superan los 3,1 millones de euros, mientras el Ejecutivo mantiene abiertos distintos programas y vías de cooperación vinculados a la sanidad en el país vecino.

En el desglose de estas partidas nos encontramos con al menos 488.930 euros desde 2024 para proyectos directamente relacionados con la atención sanitaria y la organización de los servicios de salud en Marruecos. La cifra resulta de la suma de tres partidas concretas identificadas en documentación oficial de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Boletín Oficial del Estado y la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social (FCSAI).

A estas cantidades se suma otra inversión aprobada por el Ejecutivo a comienzos de 2025: el Consejo de Ministros dio luz verde a una intervención de emergencia en el Hospital Español de Tánger, en Marruecos, con un coste de 2.689.588 euros.

Mientras tanto, Ceuta, cuya asistencia sanitaria depende directamente del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, sigue arrastrando graves problemas de gestión y una creciente presión asistencial. La paradoja es que el Gobierno moviliza fondos para reforzar proyectos sanitarios fuera de España mientras una de las ciudades bajo su responsabilidad directa continúa reclamando respuestas eficaces para una sanidad que, según denuncian profesionales y usuarios, se encuentra cada vez más tensionada.

Además de estos importes, hay que tener en cuenta que podrían existir numerosas partidas adicionales que se sumarían a estos datos. Sin embargo, como reflejan las ayudas ya localizadas, el Gobierno distribuye esta financiación entre distintos ministerios, departamentos, organismos y programas, lo que dificulta enormemente determinar una cuantía económica global.

El dinero se ha dirigido a iniciativas relacionadas con la organización de los servicios sanitarios, la medicina familiar y comunitaria, la formación de profesionales y la investigación y cooperación en salud en el Mediterráneo. Las partidas localizadas permiten establecer, al menos, un suelo de 488.930 euros, aunque la cifra total podría ser superior si se incorporaran otros programas de cooperación sanitaria canalizados a través de organismos internacionales, ONG o proyectos multilaterales.

La primera de las cantidades identificadas asciende a 117.420 euros y corresponde a una financiación destinada en 2024 a un proyecto vinculado al Observatorio de Salud del Mediterráneo, desarrollado en colaboración con ISGlobal y relacionado con Marruecos. La iniciativa trabaja en ámbitos como la epidemiología, la salud ambiental, las políticas sanitarias y la salud de las poblaciones migrantes, dentro de un marco de cooperación con instituciones sanitarias del país.

Proyecto Averroès 2

A esta cantidad se suman 143.260 euros previstos en 2024 para el proyecto Averroès 2, incluido en el Plan de Actuación de la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social. El programa está orientado a mejorar el acceso a la atención sanitaria y la organización de los servicios de salud en Marruecos mediante el desarrollo de la medicina familiar y comunitaria.

El proyecto no quedó limitado a aquella primera partida. En 2025, el Gobierno volvió a financiar actuaciones sanitarias en Marruecos a través de una subvención de la AECID a la FCSAI. El Real Decreto 1037/2025 asignó 228.250 euros específicamente a Marruecos para continuar desarrollando iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la atención sanitaria y reforzar la organización de los servicios de salud mediante el impulso de la salud familiar y comunitaria.

La subvención tiene un periodo de ejecución de 18 meses desde el 1 de enero de 2025, por lo que sus actuaciones se extienden también durante 2026. El programa pretende consolidar el modelo de medicina familiar y comunitaria y avanzar en su implantación en nuevos centros sanitarios marroquíes.

La suma de las tres partidas —117.420 euros, 143.260 euros y 228.250 euros— arroja esos 488.930 euros identificados desde 2024 para actuaciones expresamente relacionadas con la sanidad y la organización de los servicios de salud en Marruecos.

Hospital de Tánger

A estas partidas hay que añadir otra decisión del Ejecutivo adoptada a comienzos de 2025. El Consejo de Ministros tomó razón de la declaración de emergencia para ejecutar una intervención estructural en el Hospital Español de Tánger por 2.689.588 euros. La actuación contemplaba la demolición del ala sur del edificio y la incorporación de medidas de seguridad, después de que el Gobierno constatara su grave deterioro y el riesgo derivado de su situación estructural y de la actividad sísmica de la ciudad.

Así, el inmueble, cuya construcción finalizó hacia 1950, funciona actualmente como residencia para personas mayores españolas y como centro sanitario de día. La partida, por tanto, no forma parte de la cooperación sanitaria ordinaria ni debe sumarse automáticamente a las ayudas directas al sistema de salud marroquí, pero sí constituye un gasto público español de casi 2,7 millones de euros destinado en Marruecos a una infraestructura con uso sanitario.

Medicina familiar, enfermería y organización sanitaria

Una parte importante de estos fondos se concentra en el programa Averroès 2. Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta iniciativa incluyen el acompañamiento a la implantación de la medicina familiar y comunitaria y el refuerzo de la formación de profesionales sanitarios.

La FCSAI ha informado de actividades realizadas junto al Ministerio de Salud de Marruecos y dentro del marco de cooperación impulsado por la AECID. Entre ellas figuran talleres y programas dirigidos al fortalecimiento de la formación de profesionales de enfermería y al desarrollo del modelo de salud familiar y comunitaria.

El objetivo es avanzar en la organización de una atención sanitaria basada en este modelo y extender progresivamente su aplicación a distintos centros de salud del país.

La salud, además, forma parte de los ámbitos de cooperación existentes entre España y Marruecos. La planificación de la cooperación española ha incluido actuaciones vinculadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, dedicado a salud y bienestar, con líneas relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios, la formación de profesionales y el fortalecimiento de las capacidades del sistema.

Una cifra mínima documentada

Los 488.930 euros no representan necesariamente el total de todos los fondos españoles destinados a Marruecos que puedan tener alguna relación con la salud. La cifra corresponde únicamente a las partidas que aparecen de forma concreta y cuantificable en los documentos revisados y que están expresamente vinculadas a proyectos sanitarios o al fortalecimiento de la organización de los servicios de salud.

La cooperación española puede canalizar recursos a través de organismos multilaterales, programas de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales o proyectos regionales en los que Marruecos sea uno de los países beneficiarios. En esos casos, determinar qué cantidad exacta acaba destinada al sistema sanitario marroquí exige analizar cada programa y evitar atribuir a Marruecos fondos que se reparten entre varios países o actividades.

El dato adquiere relevancia en un momento en el que la presión migratoria sobre Ceuta ha vuelto a situar la capacidad de respuesta sanitaria de la ciudad en el centro del debate. La comparación exige, no obstante, precisión: la cooperación internacional y la financiación del sistema sanitario español proceden de políticas y partidas presupuestarias diferentes, por lo que no puede afirmarse que una ayuda concedida a Marruecos haya sido retirada directamente de la asistencia sanitaria en Ceuta.