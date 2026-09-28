Los grandes expertos a nivel mundial en sarcoma sinovial se reúnen en Madrid

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La Fundación PharmaMar celebra en Madrid el International Symposium on Synovial Sarcoma 2026, un encuentro internacional dedicado al sarcoma sinovial, un tumor raro y agresivo de partes blandas que aparece con especial frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes. El simposio reúne a algunos de los mayores especialistas de Europa y Norteamérica en biología del sarcoma, epigenética, investigación traslacional y oncología clínica, con el objetivo de poner en común el conocimiento sobre la estructura molecular de este tumor e impulsar nuevas líneas de colaboración que aceleren la innovación terapéutica.

Un sarcoma que aparece al comienzo de la vida adulta

Cada año se diagnostican entre 1 y 3 casos de sarcoma sinovial por millón de habitantes, lo que representa entre el 5 % y el 10 % de todos los sarcomas de partes blandas. Este tumor suele aparecer en las extremidades, especialmente cerca de las grandes articulaciones de los miembros inferiores. Aunque se conoce la alteración genética que lo caracteriza, todavía persisten interrogantes sobre los mecanismos que desencadenan su desarrollo. Aproximadamente, un tercio de los pacientes recibe el diagnóstico antes de los 30 años, un rasgo poco habitual entre los tumores del adulto. La ausencia de dolor y la aparición progresiva de una masa en etapas tempranas hacen que a menudo se confunda con una lesión deportiva, una tendinitis o un problema articular benigno, retrasando el diagnóstico. Como ocurre con otros sarcomas, su baja incidencia dificulta la investigación, el reclutamiento para ensayos clínicos y la asignación de recursos.

El Dr. Gregory Cote, Mass General Hospital Cancer Center, Massachusetts, EE. UU. señala que “el sarcoma sinovial sigue siendo uno de los tipos de cáncer más difíciles a los que nos enfrentamos en la actualidad, con importantes necesidades no cubiertas para los pacientes adultos jóvenes, a pesar de los crecientes avances en nuestra comprensión de la biología de la enfermedad. La reunión de científicos y médicos de primer orden en este simposio brinda una oportunidad única para compartir descubrimientos, fomentar nuevas colaboraciones y acelerar la aplicación de los conocimientos científicos en tratamientos más eficaces para los pacientes”.

Avances científicos con importantes retos clínicos

En los tumores localizados, el tratamiento se basa habitualmente en un abordaje multidisciplinar que puede combinar cirugía, radioterapia y, en determinados casos, quimioterapia. Cuando la enfermedad se diagnostica en una fase avanzada, o cuando la enfermedad reaparece con metástasis, el tratamiento suele basarse en terapias sistémicas capaces de actuar sobre las células tumorales en todo el organismo. La quimioterapia continúa siendo una de las principales opciones terapéuticas, aunque en los últimos años los avances en el conocimiento de la biología molecular del sarcoma sinovial han impulsado el desarrollo de nuevos enfoques, incluyendo terapias dirigidas e inmunoterapias.

La investigación actual busca transformar el conocimiento molecular del sarcoma sinovial en tratamientos más eficaces y selectivos. Entre las líneas que se abordarán durante el simposio figuran el estudio de los mecanismos epigenéticos del tumor, el desarrollo de nuevas estrategias de inmunoterapia, las terapias celulares, las aproximaciones dirigidas a dianas moleculares y el diseño de ensayos clínicos internacionales adaptados a enfermedades de muy baja incidencia.

La baja frecuencia del sarcoma sinovial dificulta tanto la obtención de muestras como el reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos. En este contexto, la cooperación entre centros, grupos cooperativos, investigadores básicos, clínicos y asociaciones de pacientes resulta esencial para generar evidencia robusta y trasladarla con rapidez a la práctica clínica.

El Dr. Javier Martín Broto, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nueva York, EE. UU afirma: “Nuestras investigaciones sugieren que actuar sobre la forma en que las células cancerosas procesan la información genética podría convertirse en una nueva vía para el tratamiento del sarcoma sinovial. Aunque aún se necesita más investigación antes de que este enfoque pueda beneficiar a los pacientes, estos hallazgos representan un paso alentador en la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas.”

Desde el punto de vista de los pacientes Nathan Imperiale, presidente de la Fundación de sarcoma sinovial comenta: “Agradecemos a la Fundación PharmaMar por prestar al sarcoma sinovial la atención específica que merece y por reunir a expertos de todo el mundo para impulsar la investigación. Para los pacientes y sus familias, que se enfrentan a las limitaciones de los tratamientos actuales, cualquier avance es bienvenido. Los conocimientos compartidos y las colaboraciones establecidas en este simposio ofrecen la esperanza de que el trabajo que se está realizando hoy dé lugar a más opciones y mejores resultados en el futuro”.

Un encuentro que busca sumar fuerzas

El simposio reúne a más de 230 expertos de hospitales, centros de investigación y asociaciones de pacientes de 14 países Este foro especializado se sitúa entre los pocos encuentros internacionales dedicados exclusivamente al sarcoma sinovial y pone de relieve la importancia de la colaboración entre expertos de distintos países para impulsar la investigación y mejorar el tratamiento de esta enfermedad. El programa incluye sesiones centradas en la biología y evolución del tumor, los avances diagnósticos y las estrategias terapéuticas emergentes.

“Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la Fundación PharmaMar con la divulgación del conocimiento científico y el impulso de la investigación biomédica. La colaboración entre expertos de distintos países y la puesta en común de conocimientos en el ámbito de los tumores raros resultan fundamentales para trasladar los avances científicos a la práctica clínica y generar nuevas oportunidades para los pacientes”, resume José María Fernández Sousa-Faro, presidente de la Fundación PharmaMar.

La organización de este simposio refuerza la apuesta de la Fundación PharmaMar por el conocimiento de los sarcomas, una familia de tumores que engloba más de 200 subtipos. Tras una primera edición dedicada al sarcoma de Ewing, la Fundación vuelve a reunir a expertos internacionales para impulsar el intercambio de conocimiento y la colaboración en tumores raros, con el objetivo de acercar los resultados de la investigación a los pacientes.