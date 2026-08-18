Muchos lo hacen para dormir mejor, pero los expertos advierten de los riesgos de usar el ventilador toda la noche: «Es contraproducente»

Expertos han avisado sobre los peligros de dormir con ventilador durante los meses de verano. Realizar esta práctica a diario puede desembocar en problemas respiratorios, oculares y de irritación de piel e incluso pueden aparecer algunas molestias musculares fruto de recibir el flujo directo del aire durante las horas que destinamos al sueño. Esto es lo que dicen los expertos sobre los peligros de dormir con ventilador durante estos meses de verano.

Esto es un clásico de muchos ciudadanos durante estos meses de verano: dormir con ventilador. En este mes de agosto seguimos en una ola de calor constante y media España sigue rondando los 40 grados con temperaturas de alrededor de 25 ºC en las noches tropicales que se siguen sucediendo en todo el territorio. Esto repercute en problemas para conciliar el sueño y esto se agrava en caso de que no estés disfrutando de vacaciones durante estos días. Así que el uso del ventilador o aire acondicionado se hace vital en esta época del año.

La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda generar corrientes de aire durante la noche para prevenir el uso del ventilador o aire acondicionado, que se puede traducir en un coste de más en la factura de la luz. Por ello se aconseja abrir ventanas y puertas de punta a punta de la casa para poder dormir en condiciones. Otro truco también es fregar el suelo antes de ir a la cama para poder generar un frescor en la casa. Si en la calle hay mucho ruido, el calor es insoportable y decides tirar de ventilador, te expones a una serie de problemas que pueden aparecer.

Los peligros de dormir con ventilador

Expertos médicos de Doctoralia, el blog para los pacientes, han puesto el foco en esta práctica que realizan muchos españoles y animan a los ciudadanos a evitar el flujo de aire directo por la noche «para prevenir sequedad respiratoria, irritación ocular y contracturas musculares nocturnas».

Para ello, animan a los que tengan este hábito a limpiar las aspas a menudo para que durante la noche no se disperse el polvo, polen o ácaros que pueden desembocar en procesos de alergia o asma. Estos expertos también recomiendan programar el aparato para que esté disponible durante las primeras horas de la noche y después se frene mientras estés en pleno proceso de sueño.

Los expertos médicos de esta página avisan de que usar el ventilador por la noche puede tener efectos negativos en la salud como:

Congestión nasal.

Irritación de la faringe.

Sequedad extrema de la nariz que puede llevar a sangrados.

Utilizar el ventilador durante la noche también puede provocar problemas oculares e irritación de la piel y también incluso derivar en problemas musculares en forma de tortícolis en el cuello, dolencias en la parte que recibe el impacto directo del ventilador o calambres.

Por su parte, estos especialistas en la materia sí que destacan la importancia de los ventiladores como generador de ruido blanco para «enmascarar sonidos ambientales disruptivos y mejorar la continuidad del sueño». Así que, si no te queda más remedio y decides utilizar el ventilador por la noche, lo más recomendable es programar un par de horas y así te evitarás problemas que pueden ir desde la sequedad en las vías respiratorias o la congestión nasal hasta dolores musculares.