Un estudio confirma lo que muchos sospechaban: el futuro del planeta depende de reducir la población a la mitad

Un grupo de investigadores ha publicado un estudio que recomienda reducir la población a la mitad de cara al año 2200. Anastasia Pseiridis lidera un estudio, una investigación cuyos resultados se han publicado en la revista Sustainable Development y que deja claro que una reducción de la población tendrá efectos positivos en lo que se refiere a la disminución de la pobreza, la contaminación, la presión sobre los recursos naturales y, en resumen: mejorará la calidad de vida. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este estudio que habla de reducir la población.

Naciones Unidas cifra en alrededor de 8.300 millones de personas las que en agosto de 2026 habitan en la Tierra. En el año 2022 se superó el récord histórico de 8.000 millones de habitantes en el mundo y ahora un estudio llevado a cabo por investigadores hace un canto a reducir el número a la mitad para el año 2200 para que el planeta pueda sobrevivir. Un estudio liderado por la investigadora Anastasia Pseiridis ha dejado claro que eso mejorará la calidad de vida.

Estos investigadores no llaman a reducir la natalidad ni a llevar a cabo acciones que provoquen restricciones en lo que respecta al nacimiento, sino que simplemente desvelan que menos gente en el planeta tendría efectos beneficiosos para todos. Por ejemplo, si la población se reduce a la mitad, esto provocará una disminución de la pobreza, la contaminación, aliviará la presión sobre los recursos naturales y también tendría efectos positivos en la inmigración.

El estudio que recomienda reducir la población a la mitad

«Lograr la sostenibilidad reduciendo la población a 4 mil millones para el año 2200». Este es el titular del estudio publicado por la revista Sustainable Development y que ha sido llevado a cabo por los investigadores Anastasia Pseiridis y Mark Keegan.

«El siglo pasado, marcado por el crecimiento masivo de la población humana y el uso de recursos, ha generado numerosos efectos ambientales indeseables, desde la pérdida de biodiversidad hasta el cambio climático», comienza diciendo el abstracto publicado por los autores en esta revista.

«En este estudio, las métricas de biodiversidad, consumo y contaminación muestran correlaciones extremadamente fuertes al compararlas con el tamaño de la población humana y sus impactos per cápita», informan, a la vez que dejan claro que en esta investigación: «Describimos los mecanismos causales de estas correlaciones».

«Posteriormente, utilizando los datos disponibles, demostramos que ralentizar y revertir gradualmente el crecimiento demográfico hasta alcanzar aproximadamente 4 mil millones de habitantes o menos para el año 2200, moderando al mismo tiempo los impactos per cápita, es el camino hacia la sostenibilidad», informan los autores,, que también confirman los beneficios que se darían en la población con esta reducción del número de habitantes en casi la mitad.

«Entre los beneficios se encuentran la recuperación del hábitat y la conservación de especies silvestres, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, la disminución de los conflictos por los recursos y la reducción de la pobreza global», informan los autores en un estudio que ha dado la vuelta al mundo y que ha generado una gran polémica: ¿cómo se reduciría la población mundial a la mitad en menos de 200 años? A esta pregunta no hay respuesta, pero sí que se conocen los efectos positivos que tendría en el planeta Tierra.