Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Asociación Española de Vacunología (AEV) y AstraZeneca han celebrado en Barcelona la segunda edición de INForum: Estrategias de Vacunación de Gripe Pediátrica, un encuentro que ha reunido a responsables de Salud Pública, miembros de Sociedades Científicas y profesionales sanitarios de toda España para analizar la evolución de la campaña 2025/2026 y avanzar en soluciones que contribuyan a mejorar la prevención de la gripe en la población infantil.

La gripe constituye un problema crucial de salud pública a nivel global. En un año normal, afecta a entre el 10 y el 20% de la población, provoca entre 3 y 5 millones de casos graves y alrededor de 650.000 muertes en todo el mundo.

La incidencia de la gripe es mayor en la población infantil que en adultos y los niños, en especial los menores de 59 meses, tienen un riesgo alto de sufrir complicaciones relacionadas con la enfermedad. En España, 2 de cada 3 niños hospitalizados por gripe no tienen factores de riesgo y la enfermedad produce cada temporada en torno a 1.000 casos de hospitalizaciones con complicaciones graves y aproximadamente 10 muertes en menores de 15 años. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia estrategias preventivas más amplias que permitan mejorar la protección de la población infantil.

En este contexto, el doctor Jaime Jesús Pérez Martín, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) y coordinador científico de INForum II, afirma: «A pesar de su impacto, la gripe en la infancia continúa infravalorada e infradiagnosticada. Persiste cierta desconfianza, tanto entre algunos profesionales sanitarios como en la población general, sobre la eficacia de la vacuna antigripal. Sin embargo, la vacunación en niños puede reducir hasta en un 70% la carga de enfermedad por gripe, un resultado verdaderamente significativo. Por ello, encuentros como este son claves para poner en valor su importancia y avanzar en estrategias eficaces que permitan mejorar la prevención y aumenten las coberturas vacunales».

Claves para mejorar la vacunación antigripal

El encuentro ha contado con la participación de representantes autonómicos. Ellos han abordado la evolución de la campaña de 2025/2026 en sus respectivos territorios, poniendo de manifiesto la importancia de adaptar las estrategias a las características de cada comunidad. Al mismo tiempo, se avanza hacia criterios comunes que permitan mejorar los resultados a nivel nacional.

Asimismo, la jornada ha incorporado una visión internacional con la participación de Pauline MacDonald, directora y consultora independiente en enfermería especializada en infecciones y exmiembro del National Childhood Flu Immunisation Taskforce del NHS England, quien ha presentado el modelo del Reino Unido de vacunación antigripal infantil y adolescente. Durante su intervención, ha compartido los principales aprendizajes de implementación de este programa que pueden servir de referencia para su adaptación en otros contextos.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la sesión Vacunación antigripal en la infancia y la adolescencia. Consenso AEV, CAV-AEP y SEIP, en la que los expertos han abordado las principales recomendaciones para reforzar la protección frente a la gripe en la población pediátrica.

En esta línea, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) recomienda que la vacunación frente a la gripe en niños y adolescentes entre los 6 meses y los 17 años sea considerada sistemática por parte de las autoridades sanitarias, con especial énfasis en el grupo de 6 a 59 meses.

En este sentido, la doctora Glòria Mirada Masip, miembro del Comité Científico de INForum II y vicepresidenta primera de la Asociación Española de Vacunología (AEV), asegura que «la vacunación antigripal en la infancia podría ser una de las estrategias de salud pública más eficientes, ya que protege al niño de forma individual y contribuye a disminuir el impacto global de la enfermedad».

Reducir la variabilidad y aumentar coberturas

La sesión de actualización de la campaña 2025/2026 ha permitido conocer la experiencia de distintas comunidades autónomas, que han compartido avances, retos y oportunidades para mejorar las coberturas vacunales.

Entre los principales retos, los expertos han señalado la variabilidad territorial y la necesidad de reforzar estrategias que han demostrado su eficacia, como la recomendación activa por parte de los profesionales sanitarios, la mejora del acceso a la vacunación o el impulso de iniciativas en el ámbito escolar.

«La variabilidad entre comunidades autónomas en relación con la edad de aplicación de la vacuna sigue siendo uno de los principales retos. Reducir estas diferencias es clave para garantizar una protección equitativa en la población infantil y mejorar las coberturas a nivel nacional», apunta el doctor Fernando Moraga Llop, pediatra, miembro del Comité Científico de INForum II y vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología (AEV).

Asimismo, INForum ha reforzado su enfoque práctico con la celebración de talleres centrados en el papel de la administración, las sociedades científicas y los profesionales sanitarios en la mejora de la captación y las coberturas vacunales.

Durante el encuentro, se ha subrayado que la implicación de todos los agentes es clave para avanzar, especialmente en aspectos como la información a la población, la coordinación institucional y la implementación de estrategias innovadoras que faciliten el acceso a la vacunación.

«Cada niño vacunado es un niño menos expuesto a las consecuencias de la gripe. Es necesario aumentar la cobertura e igualar los resultados por arriba de las comunidades autónomas. España es líder de la UE en vacunación pediátrica, también en gripe, pero queda camino por hacer para conseguir llegar a los objetivos de cobertura que nosotros mismos nos hemos marcado», concluye el doctor Pérez Martín.