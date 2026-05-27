España rebasa la cifra de 43.000 dentistas colegiados, un 1,9% más que el año anterior

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España cuenta ya con 43.672 dentistas colegiados, según los últimos datos publicados por el INE hoy, correspondientes a 2025. Esta cifra supone un incremento del 1,9% respecto al año anterior, consolidando la tendencia de crecimiento de la profesión odontológica en nuestro país.

Del total de profesionales colegiados, 26.159 son mujeres y 17.513 son hombres, lo que confirma la progresiva feminización de la Odontología en España. Las mujeres representan el 59,9% del total de dentistas colegiados, frente al 40,1% de hombres.

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid encabeza el número de dentistas colegiados, con 9.707 profesionales, seguida de Andalucía, con 7.154, y Cataluña, con 6.507. A continuación, se sitúan la Comunitat Valenciana, con 4.852 dentistas; Galicia, con 2.590; y el País Vasco, con 2.013.

El resto de comunidades presentan las siguientes cifras: Canarias, 1.705; Castilla y León, 1.704; Región de Murcia, 1.415; Aragón, 1.113; Illes Balears, 1.025; Castilla-La Mancha, 982; Principado de Asturias, 980; Extremadura, 665; Cantabria, 492; Comunidad Foral de Navarra, 397; La Rioja, 272; Melilla, 55; y Ceuta, 44.

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, señala que “el aumento constante del número de dentistas colegiados debe abordarse desde una perspectiva de planificación responsable. España cuenta cada año con alrededor de 2.000 nuevos egresados en Odontología, una cifra que resulta insostenible si no se acompaña de un análisis riguroso de las necesidades reales de la población y de la capacidad del mercado profesional”.

Asimismo, el Dr. Castro recuerda que “la proliferación de plazas universitarias, especialmente en el ámbito de las universidades privadas, contribuye a un desequilibrio entre el número de profesionales formados y las oportunidades reales de ejercicio. La prioridad debe ser garantizar una formación de calidad, una incorporación ordenada al mercado laboral y una asistencia bucodental segura para los ciudadanos”.

El presidente del Consejo General insiste en que el crecimiento de profesionales no debe interpretarse únicamente como un dato cuantitativo, sino como un indicador que exige reflexión sobre la planificación de los recursos humanos sanitarios, la calidad de la formación universitaria y la sostenibilidad del modelo asistencial.

“El objetivo no es limitar el acceso a la profesión, sino evitar una sobreoferta que pueda afectar negativamente a los propios profesionales, especialmente a los más jóvenes, y a la calidad de la atención odontológica”, concluye el Dr. Castro.