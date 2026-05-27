Un nuevo modelo matemático predice que la población mundial podría reducirse a la mitad para el año 2064

Una de las grandes cuestiones que ha acompañado al pensamiento humano desde el inicio de los tiempos ha sido ‘el final’. Hasta cuándo estaremos en este mundo, qué ocurrirá después y, sobre todo, cuándo llegará ese momento. Esa incertidumbre, realmente incómoda para el ser humano, ha alimentado durante siglos reflexiones filosóficas, teorías religiosas e investigaciones científicas que intentan ofrecer algo parecido a una respuesta capaz de tranquilizarnos.

Desde los grandes filósofos hasta científicos, muchos han tratado de comprender el destino de la humanidad y las posibilidades reales de supervivencia de nuestra especie. Y aunque las religiones han aportado explicaciones y la filosofía ha tratado de dar sentido a la mortalidad, la ciencia continúa buscando respuestas apoyadas en datos, modelos y evidencias.

Ahora, un nuevo estudio ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los escenarios más inquietantes imaginables: la posibilidad de un colapso demográfico global mucho antes de lo esperado. Según un nuevo modelo matemático desarrollado por físicos teóricos, la población mundial podría reducirse a la mitad para el año 2064 si la crisis ambiental se intensifica.

La investigación ha sido desarrollada por Alessio Zaccone, físico teórico de la Universidad de Milán, junto con Kostya Trachenko, de la Universidad Queen Mary de Londres. Ambos publicaron su estudio en la revista científica Chaos, Solitons & Fractals, donde presentan una nueva ecuación diferencial no lineal bautizada como ecuación de Trachenko-Zaccone.

El objetivo inicial del modelo no era estudiar la población humana, sino analizar sistemas desordenados dentro del campo de la física teórica. Sin embargo, los investigadores descubrieron que esta ecuación era capaz de explicar de forma unificada 12.000 años de evolución demográfica mundial, desde el Neolítico hasta la actualidad.

Un modelo que unifica siglos de teorías demográficas

El modelo incorpora las principales teorías sobre el crecimiento poblacional desarrolladas a lo largo de la historia. Entre ellas, el modelo exponencial de Thomas Malthus, basado en un crecimiento ilimitado de la población, la ecuación de Verhulst, que contempla la limitación de recursos; y el modelo hiperbólico de Heinz von Foerster, famoso por haber planteado en 1960 un escenario casi apocalíptico en el que la población mundial tendería al infinito alrededor de 2026.

Según explica Zaccone, la ecuación logra reproducir tanto las fases de rápido crecimiento de la Revolución Industrial como el crecimiento más lento y estabilizado que caracteriza a la población mundial desde la década de 1970.

Pero el aspecto más llamativo del estudio aparece cuando los investigadores aplican el modelo a escenarios futuros extremos.

El peor escenario: un colapso global en apenas cuatro décadas

Los científicos utilizaron la ecuación para simular qué ocurriría si el planeta sufriera una intensificación severa de las crisis ambientales y sociales. Factores como el colapso climático, pandemias, guerras, escasez de recursos naturales o una reducción drástica de la capacidad de carga de la Tierra fueron introducidos en el modelo.

El resultado fue contundente: en el escenario más extremo, la población mundial podría disminuir de forma acelerada hasta reducirse a la mitad alrededor del año 2064.

Pese al enorme impacto de esta conclusión, los propios autores insisten en que no se trata de una predicción exacta sobre el futuro, sino de un escenario matemático hipotético diseñado para mostrar la enorme sensibilidad de la humanidad frente a cambios ambientales y sociales abruptos.

«El objetivo es ilustrar cómo las dinámicas demográficas pueden alterarse radicalmente cuando las condiciones del planeta cambian de forma drástica», explicó Zaccone.

Más que una predicción, una advertencia científica

El estudio no pretende anunciar el fin de la humanidad, pero sí funcionar como una señal de alerta sobre las consecuencias que podrían derivarse de la combinación de crisis globales simultáneas. La presión sobre los recursos, el cambio climático o las tensiones geopolíticas no solo afectarían a la economía o a la estabilidad social, sino también a la propia supervivencia demográfica del planeta.

Lo que hace especialmente llamativo este trabajo es que no se apoya en interpretaciones filosóficas ni en especulaciones, sino en una ecuación matemática capaz de reproducir miles de años de evolución humana y proyectar distintos escenarios futuros.