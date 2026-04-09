Un estudio confirma que nuestro planeta ha llegado a su límite y ya no puede sostener a la población humana

Según datos de la ONU, hoy somos más de 8.000 millones de personas en todo el mundo. Una cifra que no deja de crecer y que, más allá de su magnitud, plantea una cuestión que lleva décadas sobre la mesa: ¿Cuántos seres humanos caben en la Tierra?

Un nuevo estudio científico por fin responde a esta cuestión y la respuesta no deja indiferencia. La realidad es que no solo estamos creciendo, sino que podríamos haber superado ya la capacidad real del planeta para sostenernos.

Un planeta al límite de su capacidad

La investigación, publicada en la revista Environmental Research Letters y desarrollada por la Universidad de Flinders, analiza más de dos siglos de evolución demográfica. Sus conclusiones son claras: la humanidad está viviendo por encima de los límites que la Tierra puede soportar a largo plazo.

El concepto clave es la «capacidad de carga», es decir, el número de individuos que un entorno puede mantener de forma sostenible en función de sus recursos y su capacidad de regeneración. Durante décadas, el uso intensivo de tecnología y, especialmente, de combustibles fósiles ha permitido ampliar artificialmente ese límite.

Sin embargo, ese margen tiene un coste: los sistemas naturales están cada vez más presionados y no pueden regenerarse al ritmo actual de consumo.

El crecimiento demográfico y sus límites

El estudio explica que, hasta mediados del siglo XX, la población mundial crecía cada vez más rápido. Más personas implicaban más innovación, más consumo energético y un desarrollo acelerado.

Sin embargo, a partir de los años 60 se produjo un punto de inflexión. Aunque la población siguió aumentando, el ritmo de crecimiento comenzó a desacelerarse, entrando en una nueva fase.

Si no hay cambios significativos, los investigadores estiman que la población mundial alcanzará su máximo entre finales de la década de 2060 y comienzos de la de 2070, situándose entre los 11.700 y los 12.400 millones de personas.

Una brecha insostenible entre población y recursos

Uno de los datos más preocupantes es la diferencia entre la población actual y lo que el planeta puede sostener de forma sostenible.

El límite teórico máximo se sitúa en torno a los 12.000 millones de personas. Sin embargo, si se tienen en cuenta los niveles actuales de consumo, la cifra sostenible se reduce a unos 2.500 millones.

Esto significa que ya estamos muy por encima de lo que la Tierra puede soportar sin generar desequilibrios graves. El modelo actual, basado en un alto consumo de recursos, está ejerciendo una presión sin precedentes sobre los ecosistemas.

Un crecimiento desigual en el mundo

El aumento de la población no será homogéneo. Según la ONU, más de la mitad del crecimiento hasta 2050 se concentrará en países como India, Nigeria o Pakistán, mientras que el África subsahariana liderará este aumento.

Este escenario plantea importantes retos en términos de desarrollo, acceso a recursos y estabilidad social. Cuanto mayor sea la presión demográfica, más difícil será garantizar servicios básicos como la sanidad, la educación o la alimentación.

Aún hay margen para actuar

Pese a la gravedad del diagnóstico, los expertos insisten en que no todo está perdido. Todavía hay margen para replantear el modelo actual y reducir la presión sobre el planeta.

Cambiar la forma en la que utilizamos la energía, gestionar mejor los recursos naturales y apostar por un desarrollo más sostenible son pasos clave. También lo es la cooperación internacional, ya que se trata de un desafío global.