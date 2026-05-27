La III edición de los Premios de la Academia de la Música de España se ha consolidado como uno de los grandes termómetros de la industria musical del país. Celebrada en Madrid, la gala reunió a centenares de artistas, profesionales y representantes del sector en un evento que ya aspira claramente a convertirse en la referencia anual de la creación musical española. El ambiente, marcado por la diversidad de géneros y generaciones, reflejó la vitalidad de una escena en constante evolución.

La ceremonia tuvo lugar en IFEMA y fue presentada por la actriz y cantante Leonor Watling, mientras la dirección musical estuvo a cargo de Pablo Cebrián. La retransmisión en directo corrió a cargo de RTVE a través de La 2 y su plataforma digital, lo que permitió una amplia difusión del evento en todo el país. La presidenta de la academia, Sole Giménez, destacó en la apertura la voluntad de la institución de actuar como casa común para los profesionales de la música.

Uno de los grandes nombres de la noche fue Rosalía, que se convirtió en la artista más premiada con su trabajo Lux, acumulando ocho galardones, entre ellos los de Mejor Artista, Álbum y Canción del Año. Su dominio en las categorías principales confirmó su posición como una de las figuras más influyentes de la música actual, tanto dentro como fuera de España.

Otro de los protagonistas fue Leiva, quien obtuvo cuatro premios, destacando en categorías como Mejor Canción Pop/Rock y Mejor Gira. Su reconocimiento reafirma la vigencia de una carrera sólida y constante dentro del panorama nacional. También brillaron artistas como Guitarradelafuente, con premios en música alternativa, o grupos como Amaral y Fito y Fitipaldis, premiados en distintas categorías de pop y rock.

La gala destacó por su apuesta por la pluralidad estilística. En el ámbito urbano, Lia Kali obtuvo varios reconocimientos, mientras que en canción de autor fueron premiados Salvador Sobral y Silvia Pérez Cruz. La música en lenguas cooficiales también tuvo protagonismo con premios para proyectos como Tanxugueiras o colaboraciones como Baiuca & Izaro.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Premio de Honor a Joan Manuel Serrat, figura esencial de la canción de autor en español. Serrat lo definió como «un premio a la supervivencia», en un discurso marcado por la gratitud y la reflexión sobre su trayectoria. Su homenaje estuvo acompañado por interpretaciones de algunos de sus temas más emblemáticos, generando uno de los silencios más respetuosos de la velada.

La gala también rindió tributo a figuras recientemente desaparecidas como Robe Iniesta y Jorge Martínez de Ilegales, recordando su influencia en la historia del rock español. Estos momentos aportaron un tono emotivo que equilibró la celebración con la memoria.