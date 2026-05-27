Ayuso entregará al Papa la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid este lunes en el Vaticano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajará este lunes al Vaticano para mantener una audiencia privada con el Papa León XIV en el Palacio Apostólico, en el transcurso de la cual le hará entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. El gesto se enmarca en el agradecimiento del pueblo madrileño al Pontífice por su próximo viaje apostólico a la región, previsto entre el 6 y el 9 de junio.

La Medalla Internacional es la distinción que la Comunidad de Madrid otorga, según la Ley 2/2024, como «reconocimiento y señal de cortesía hacia representantes de otros países y máximos dignatarios de organismos internacionales en visita oficial a la región». Estados Unidos, con motivo del 250 aniversario de su independencia, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, han sido los últimos galardonados con esta distinción antes que el Sumo Pontífice.

Díaz Ayuso ya mostró su entusiasmo por la visita papal desde el primer momento en que se anunció. La presidenta expresó entonces la oportunidad que suponía la llegada de León XIV para que el mundo conociera «la forma de vivir, el respeto y la fe que se respira en la región, donde todo el mundo tiene su lugar», y trasladó su deseo de que el Papa se lleve el «mejor recuerdo» y que su estancia sea un «éxito».

Junto a la medalla, Ayuso obsequiará al Pontífice con un libro de edición especial encargado por la propia presidenta, que recoge una cuidada selección de imágenes de las celebraciones católicas en municipios madrileños: desde la Semana Santa hasta la Navidad, con belenes como el de la Real Casa de Correos, testimonio del profundo arraigo de las tradiciones cristianas y la riqueza histórica, cultural y espiritual de Madrid. El regalo se completará con una selección de productos de la región, entre los que figuran las palmeritas de Morata de Tajuña, las aceitunas de Campo Real o las Bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial.

La audiencia también servirá para que Díaz Ayuso informe al Papa de los preparativos que el Gobierno autonómico ultima para su agenda en la capital bajo el lema Madrid, comunidad. La Real Casa de Correos acogerá el Centro Internacional de Prensa, con capacidad para más de 2.000 periodistas de todo el mundo, y se habilitará un dispositivo especial de transporte, sanitario y cultural para facilitar la estancia de los miles de peregrinos que se desplazarán a la región durante esos días.