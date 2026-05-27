El vicepresidente primero del Gobierno de Sánchez y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha escudado este miércoles en la «lucha contra la desigualdad» para justificar la permanencia del Ejecutivo en el poder pese a tener su sede cercada por la UCO. Sin embargo, lo cierto es que la brecha de riqueza entre los más jóvenes y los más mayores no para de aumentar. Según la Encuesta Financiera de las Familias elaborada por el Banco de España, esta se encuentra en máximos tras un crecimiento del 834% desde 2002.

En concreto, ante preguntas de parlamentarios del Partido Popular (PP) y Vox durante la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, Cuerpo ha decidido escurrir el bulto. La oposición le ha preguntado en reiteradas ocasiones sobre el registro de la sede del PSOE por parte de la Guardia Civil.

Sin embargo, el vicepresidente primero no ha querido entrar en esta cuestión y ha preferido escudarse en que «este Gobierno merece la pena» porque, según mantiene, está rebajando los niveles de desigualdad.

Lo cierto, sin embargo, es que importantes instituciones como el Banco de España han advertido de que los más jóvenes están teniendo serios problemas económicos, sobre todo si se comparan con los de mayor edad.

Algo que se traduce de forma manifiesta en las dificultades de acceso a una vivienda, tanto a la hora de comprar como de alquilar, de los que tienen menos años. Por ejemplo, de entre los menores de 34 años, más del 67% está viviendo con sus padres.

La desigualdad que sufren los jóvenes

Por otro lado, el Banco de España detalló en un informe que la brecha de riqueza entre jóvenes y mayores se ha incrementado en un 834% desde 2002. Sin embargo, esta situación se ha recrudecido con el Ejecutivo de Sánchez.

El informe del banco central español desgrana «los incrementos de renta entre 2021 y 2023» por edad. De esta forma, la renta mediana de los menores de 35 años creció en ese periodo un 6,2%.

Sin embargo, «entre los mayores de 74 años los aumentos son del 10,7 % y del 12,9 % para los que están entre 65 y 74». Es decir, la renta de los mayores se ha incrementado hasta más del doble que la de los que tienen menos años, repercutiendo esto en aumentar la brecha generacional de riqueza.

La situación es similar cuando se revisan los datos de riqueza neta: «La riqueza neta mediana responde al perfil de ciclo vital esperado y registra el nivel máximo en aquellos hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años, esto es, un poco más tarde que la edad a la que se alcanza el máximo de renta».

Con respecto a esta variable, «se observan descensos» del 1,7 % «entre aquellos hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 35 y 44 años». En comparación con 2022, «la proporción de hogares propietarios de su vivienda principal continuó descendiendo, desde el 72,1 % hasta el 70,6 %». En general, el Banco de España observa «caídas generalizadas en este porcentaje en casi todos los grupos».

«Las reducciones fueron particularmente intensas en los hogares situados entre los percentiles 80 y 90 de la distribución de la renta, en aquellos cuyo cabeza de familia tenía entre 35 y 44 años y en los hogares de la cuartila inferior de la riqueza neta», lamenta el banco central.