Los jóvenes están siendo las mayores víctimas económicas de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a la insistencia en dibujar un escenario positivo sólo por el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). Y es que «el 68% de los ahorros de los hogares y el 43% del total de los recursos económicos» de España están en manos de los mayores de 55 años, según el informe Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género elaborado por la Fundación Mapfre y Fedea.

En ese sentido, el estudio revela que los jóvenes tienen «una alta dependencia económica de sus familiares y del Estado», pese a la insistencia de Sánchez y su equipo de que se ha mejorado su poder adquisitivo. Así, los recursos económicos se concentran en las personas de más edad, algo que impide el acceso a una vivienda y graves problemas económicos en los que tienen menos años.

De hecho, Juan Fernández Palacios, director del centro de investigación Afeingnomics de Fundación Mapfre, ha asegurado que «los mayores de 55 años (…) sostienen redes familiares mediante transferencias intergeneracionales y constituyen un pilar fundamental de estabilidad financiera y patrimonial».

Es decir, los españoles de menor edad dependen enormemente del ahorro y de la financiación que aquellos que tienen más años. Una situación que revela las grandes razones del descontento de la juventud, pues no nota en su vida las supuestas mejorías económicas de España de los últimos años.

Según el análisis de las dos organizaciones, los recursos totales de los hogares españoles sumaron 1,53 billones de euros, una cifra equivalente al 111% del PIB. De media, cada persona gestionó 32.391 euros al año procedentes del trabajo, el capital, las prestaciones públicas y el uso de servicios públicos.

Casi dos tercios de los recursos de los hogares proceden de las rentas del trabajo (959.001 millones) y el resto, algo más de un tercio, llega a través de prestaciones públicas, ya sean monetarias o en especie. Del total, el 44% se destina al consumo privado, el 23% al consumo público, el 26% al pago de impuestos y cotizaciones, y el 7% se convierte en ahorro.

Los jóvenes con Sánchez

El informe cuantifica el saldo fiscal medio por edad y género, es decir, diferencia entre lo que una persona aporta en impuestos y cotizaciones y lo que recibe a través de prestaciones y servicios públicos. En este sentido, el análisis por edad refleja que las personas no mantienen el mismo equilibrio entre ingresos y gastos a lo largo de su vida.

Durante la infancia y juventud (hasta los 29 años), los ingresos laborales son reducidos y el consumo se financia principalmente mediante transferencias privadas entre familiares y gasto público, especialmente en educación y sanidad. Este grupo concentra solamente el 21,6% de los recursos del total de la población (330.983 millones de euros). Se trata, por tanto, de una etapa de dependencia económica financiada por las familias y por el Estado.

Entre los 30 y los 54 años se concentra la mayor parte de los trabajadores, siendo el tramo con mayor capacidad de generación de ingresos y de aportación al sistema. Este grupo moviliza un total de 606.852 millones de euros en recursos, concentra la mayor parte de las rentas del trabajo y paga más de la mitad del total recaudado en impuestos y cotizaciones sociales de la población. Es, por tanto, el principal contribuyente neto y el pilar financiero del sistema de bienestar, financiando buena parte del gasto público destinado a jóvenes y mayores.

A partir de los 55 años, el patrón cambia de forma significativa. Este grupo, que ya sumaba en 2022 16,1 millones de personas, el 34% de la población y genera el 32,8% del PIB, concentra 592.719 millones de euros en recursos, incluyendo rentas de mercado y prestaciones.

Los seniors reciben 183.070 millones de euros en prestaciones públicas monetarias, fundamentalmente pensiones, aportan 138.173 millones en impuestos y cotizaciones (lo que representa el 34,5% del total) y, además, concentran el 68% del ahorro total de los hogares (73.578 millones).