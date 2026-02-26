AEMET prevé un día soleado y tranquilo en Castilla y León con nubes altas y heladas débiles

El tiempo en Castilla y León para hoy, 26 de febrero de 2026, se presenta mayormente poco nuboso o despejado, con la presencia ocasional de nubes altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, aunque en algunas áreas de la meseta se prevé un ligero descenso, mientras que las máximas experimentarán un leve ascenso en el tercio occidental. No se descartan heladas débiles en la meseta y el viento será variable y flojo, aportando una sensación de calma en el conjunto del territorio.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 26 de febrero

Cielo nublado y brisa fresca durante el día en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 19 grados, con una sensación térmica que alcanzará los 19, lo que promete un día cálido a medida que el sol, que saldrá a las 08:03, se asome tímidamente. La brisa, suave al principio, irá ganando fuerza con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que es recomendable asegurar bien los sombreros y las bufandas.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su carácter nublado, pero la probabilidad de chubascos es mínima, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más ligero. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un 90%, puede hacer que el aire se sienta un poco pesado, especialmente al caer la noche. Con la puesta del sol a las 19:07, León se preparará para una velada tranquila, donde las temperaturas irán descendiendo suavemente, invitando a disfrutar de la frescura de la noche.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 3 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, las lluvias se intensificarán, dejando un rastro de humedad que alcanzará hasta el 95%.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que apenas superarán los 16 grados y un viento que podría alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h. La sensación térmica se mantendrá baja, lo que hará que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el tiempo se tornará más inestable a medida que caiga la tarde.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:01. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 5°C y una sensación térmica que podría descender a 4°C. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 21°C, aunque la humedad relativa, que se elevará hasta un 85%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable, aunque con algunas ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. La puesta del sol se producirá a las 19:09, brindando casi 11 horas de luz. En resumen, será un día fresco y soleado, sin probabilidad de lluvia, perfecto para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo variable y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 22 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Aunque se prevén algunas ráfagas de viento, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin sobresaltos.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La tranquilidad del día invita a aprovechar el tiempo en compañía de amigos o familiares, disfrutando de un café en una terraza o simplemente caminando por los parques de la ciudad.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 4 grados, pero la sensación térmica puede bajar a 1 grado, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 21 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche.

Palencia: cielo despejado y viento fresco

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 1°C. A medida que avanza la mañana, el sol irá ganando protagonismo y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21°C por la tarde, creando un contraste agradable.

Sin embargo, se prevé que el viento sople con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

Cielos despejados y ambiente agradable en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 5 grados, pero la sensación térmica puede llegar a ser más cálida, alcanzando los 19 grados a medida que avanza el día.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá estable, con un ligero aumento en las temperaturas que alcanzarán los 17 grados por la tarde. Se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente para la noche, cuando el termómetro descienda nuevamente. Aprovecha el sol y disfruta de un día agradable al aire libre.

Segovia: cielo despejado y suave brisa

Las primeras horas traen consigo un fresco despertar, con temperaturas que rondan los 4°C y un cielo despejado que invita a disfrutar del día. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 19°C por la tarde, mientras una suave brisa de viento del noreste, a 10 km/h, acaricia la ciudad.

Sin embargo, la tarde podría traer consigo algunas nubes, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera para el cambio de temperatura. La humedad, que oscilará entre el 25% y el 55%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, alcanzando hasta los 20°C. Aprovechemos el sol que se ocultará a las 19:03 para disfrutar de un agradable paseo.

Cielo despejado y ambiente cálido en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que se extenderán hasta las 18:56. A medida que avanza la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando una máxima de 20°C, aunque la sensación térmica podría ser más cálida, llegando también a los 20°C.

Por la mañana, el viento soplará suavemente desde el sur a unos 10 km/h, lo que aportará una agradable frescura. La tarde se presentará sin probabilidades de lluvia, manteniendo un ambiente seco y soleado, perfecto para actividades al aire libre.