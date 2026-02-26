El bonito barrio de Bilbao en el que todos se visten de tomateros para sus fiestas: las fechas, actividades y origen

El mes de marzo está a la vuelta de la esquina y sabiendo que el invierno parece que empieza a calmarse, todos se preparan en Bilbao para las fiestas de un barrio que se adelanta al resto y marca el inicio, de alguna manera, del calendario festivo. Se trata del barrio de Deusto que durante el mes que ahora empezará cambia de ritmo, recupera tradiciones muy propias y vuelve a teñirse de un ambiente muy reconocible entre los vecinos, y también los visitantes. Destaca además el que se vistan de tomateros para una de las fiestas más tradicionales y queridas y para unas celebraciones de las que te ofrecemos a continuación todos los detalles.

El arraigo de estas celebraciones en el barrio de Deusto de Bilbao tiene mucho que ver con su propia identidad, que recuerda cada año su historia ligada a la ciudad y, en 2026, lo hace además con un guiño especial ya que se celebra el centenario de su anexión a la ciudad. Esa efeméride da un peso extra al pregón y al chupinazo del viernes 15, dos momentos que cada vez congregan a más gente y que este año se esperan especialmente emotivos. Es una fiesta que no depende solo del programa, sino del propio carácter de quienes la organizan y la viven en la calle.

Durante diez días, del 13 al 22 de marzo, Deusto se transforma. Las plazas se llenan de música, las calles se mueven al ritmo de pasacalles y los recintos festivos se convierten en puntos de reunión para familias, cuadrillas y mayores. La imagen de los gigantes de Ondalan, las romerías, los juegos y la Quema del Tomate del último día ya forma parte del imaginario del barrio. Es un programa largo, variado y pensado para que cualquiera pueda sumarse.

Fechas clave y el inicio de las fiestas de Deusto en Bilbao

Las fiestas de Deusto comienzan el 13 de marzo y se alargan hasta el 22 de marzo, con la mayoría de actividades de acceso libre. El momento más simbólico llegará el viernes 15 a las 20:00 horas, cuando se produzcan el pregón y el chupinazo, los cuáles sirven para abrir oficialmente la celebración en un año marcado por el centenario de la integración del barrio en Bilbao.

Actividades destacadas

El programa de las fiestas de Deusto para este 2026 mantiene lo más querido por los vecinos y que son los gigantes de Ondalan, los pasacalles de txistularis y los gaiteros. Además, no pueden faltar tampoco las danzas vascas y los campeonatos de mus para los mayores. Y, como siempre, todas estas actividades y eventos conviven con otras ques resultan algo más atrevidas o puramente festivas, como la ya conocida carrera de ropa interior en la madrugada del viernes al sábado o la Sombreru Gaua.

Pero en estas fiestas no podía faltar tampoco la mejor músicas, y este año en los escenarios del barrio recibirán a grupos y artistas como Akatz, Gorka Suaia, Garilak 26 y Moonshine Wagon, además de las romerías con grupos como Oinutsik y Gautegun. Y para aquellos que prefieren los planes de día, también se han anunciado competiciones deportivas que siempre atraen público y entre las que están el descenso de traineras, las finales de pelota vasca o los herri kirolak. También vuelven las olimpiadas de cuadrillas y el concurso de juegos de palabras Mingainluze, que es uno de los favoritos entre jóvenes y peñas.

La mayoría de las actividades para estas fiestas de Deusto en Bilbao son gratuitas, aunque algunas requieren ticket o entrada, como la corderada popular del primer domingo a las 15:00 o las atracciones de feria, que tendrán su día del niño con viajes a 2 euros.

Gastronomía tomatera y planes para familias

De forma especial queremos hablar de la gastronomía, ya que la cocina vuelve a ser una parte esencial de estas fiestas. Los concursos mantienen el nivel con clásicos del barrio, desde los Arroces del Mundo hasta el certamen de tortillas, los irrintzis y el premio Tomate Nagusia, que siempre despierta mucha expectación. Para las familias, el programa reserva talleres, espectáculos de magia y un recinto de ferias donde los más pequeños encuentran su propio espacio dentro de la celebración.

La Quema del Tomate será de nuevo el final de las fiestas

El cierre de las fiestas para el barrio de Deusto en Bilbao se producirá el domingo 22, cuando la Plaza de San Pedro acoja la tradicional Quema del Tomate, un acto que despide las fiestas y anuncia que el testigo pasa a otros barrios de Bilbao. Es uno de los momentos más esperados, con una mezcla de ritual festivo y guiño a esa identidad tomatera que Deusto ha convertido en seña propia. Allí se reúnen vecinos de todas las edades, junto a quienes han pasado la semana entre conciertos, competiciones y actividades que mantienen vivo el carácter popular de estas fiestas.