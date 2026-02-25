Los 4 restaurantes de Guipúzcoa que acaban de conseguir un sol de la guía Repsol: la lista completa

La nueva edición de la guía Repsol que se dio a conocer hace tan sólo unos días, ha dejado como gran protagonista a Guipúzcoa, ya que es aquí donde se encuentra un talento consolidado, proyectos recién estrenados y cocineros que amplían recorrido sin perder raíces. Aunque cada año se especula con qué establecimientos entrarán en la lista, la gala celebrada en Tarragona ha despejado cualquier duda ya que cuatro restaurantes guipuzcoanos acaban de estrenar su primer Sol y lo hacen con propuestas muy diferentes entre sí, pero unidas por la misma pasión culinaria.

El éxito no pilla por sorpresa en una provincia donde la cultura gastronómica forma parte del día a día, aunque sí que permite tomar el pulso a una generación que mezcla tradición, autoría personal y una lectura más abierta de los productos locales. Y esa combinación, a ojos de la guía, merece entrar en el mapa de los grandes. En concreto, San Sebastián aporta dos restaurantes con personalidad propia, mientras que Tolosa y Hondarribia completan una lista que representa bastante bien el espíritu guipuzcoano. Estos nuevos Soles reconocen no sólo la cocina, sino el momento particular que vive cada proyecto dado que se trata de aperturas recientes que llegan pisando fuerte, apuestas familiares que han sabido renovarse y parrillas que mantienen viva la esencia de la región. Toma nota, porque así es como queda la selección de restaurantes que coloca de nuevo a Guipúzcoa como uno de los territorios gastronómicos con más ritmo del país.

Itzuli (San Sebastián)

El primero de los restaurantes de Guipúzcoa que se lleva uno de los Soles Repsol es además, el proyecto más comentado del año en la ciudad. Iñigo Lavado ha dado un giro a su trayectoria después de dos décadas en Irun y se ha instalado en Donostia con una casa que ha arrancado con una estrella Michelin y, ahora, con un Sol Repsol. Su cocina mantiene la claridad que siempre le ha caracterizado, con un producto reconocible y una estética más contemporánea. Itzuli llega a la capital guipuzcoana con un discurso propio y una base técnica que apunta a largo recorrido. No estamos sólo entonces ante la apertura del año sino que para muchos, es una declaración de intenciones que habrá que seguir de cerca porque los expertos creen que sus menciones van a ser continuadas en los próximos años.

Sukaldean Aitor Santamaria (San Sebastián)

Aitor Santamaría es la tercera generación de una saga bastante conocida en la ciudad. En Sukaldean mezcla el recetario más clásico con guiños que van del sushi a la parrilla, y esa amplitud es parte del encanto del local. El nuevo Sol Repsol llega en un momento de madurez para el cocinero, que ha conseguido convertir este espacio de la calle San Martín en un punto de encuentro entre público local y visitantes. Su cocina, directa y sin artificios, está pensada para disfrutar sin prisas. La guía valora esa capacidad de unir tradición familiar con una mirada más fresca y abierta, una combinación que, en Donostia, tiene cada vez más seguidores.

Asador Nicolás (Tolosa)

Tolosa no necesita presentación cuando se habla de parrilla, y el Asador Nicolás forma parte de esa historia. Bajo la dirección de Xabier Ruiz, el establecimiento ha dado un paso adelante para actualizar su propuesta sin renunciar al estilo que lo hizo conocido. El Sol ahora conseguido reconoce justamente esa evolución, con una casa que ha sabido mantener sus bases mientras revisa técnicas, productos y presentaciones. La parrilla sigue siendo el corazón del proyecto, pero la cocina ofrece hoy una mirada más pulida. Para la guía, este equilibrio entre memoria y renovación es una de las claves que justifican el reconocimiento.+

Sutan (Hondarribia)

El proyecto de los hermanos Txapartegi, rodeado de viñedos y con una estética que invita a quedarse, ha conseguido su primer Sol gracias a una cocina que respira tradición. Como el anterior, se trata de un asador, basado además en el producto de cercanía y las elaboraciones de siempre, sin artificios pero con sensibilidad. La guía destaca la coherencia del conjunto, gracias a un entorno que acompaña, una sala que sabe medir tiempos y una cocina que apuesta por la sencillez aparente. Es una propuesta que conecta con la tierra y que, según muchos clientes, gana aún más cuando se visita sin prisas.

Otros restaurantes del País Vasco que consiguen un Sol Repsol

Aunque el protagonismo del año se lo lleva Guipúzcoa, la gastronomía vasca suma dos nuevos Soles: El Paladar by Zuriñe García en Bizkaia y Tierra y Vino en Álava. Con estas incorporaciones, el País Vasco alcanza los 75 restaurantes reconocidos, un dato que confirma el dinamismo de una comunidad que sigue marcando tendencia dentro y fuera del país.