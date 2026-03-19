Cielos nublados y chubascos en Andalucía hoy, según AEMET, con vientos fuertes en el litoral

Cielos cubiertos y chubascos marcarán la jornada del 19 de marzo de 2026 en buena parte de Andalucía, especialmente en el tercio occidental, donde la lluvia se intensificará hacia el final del día. Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros cambios, mientras que las máximas se mantendrán estables en el extremo oriental y suroccidental, con un ascenso en el resto. Los vientos serán flojos, aunque se prevén rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y en Cádiz.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 19 de marzo

Cielo nublado y chubascos por la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser un tanto inestable. A primera hora, la temperatura se mantiene fresca, rondando los 13 grados, mientras el viento sopla suavemente del sur a unos 5 km/h. Sin embargo, a medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos se incrementa notablemente, especialmente en la tarde-noche, cuando el ambiente se tornará pesado con una humedad que alcanzará el 80%.

Ya por la tarde, el termómetro podría alcanzar los 25 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse más cálida, como si el sol llegara como un tímido invitado. El cielo, que se tornará más nublado, podría dar paso a lluvias intensas, así que es recomendable tener un paraguas a mano. Con la puesta del sol a las 19:34, la noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 16 grados, cerrando un día de contrastes en la capital andaluza.

Córdoba: cielo nublado y posibilidad de lluvia

Las calles de Córdoba despiertan con un aire inusual, donde el cielo, cubierto de nubes grises, presagia un día de cambios. La mañana se presenta fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados, mientras la humedad se siente densa, creando una atmósfera de expectativa. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando un 35% en la tarde-noche, lo que podría alterar la rutina habitual de los cordobeses.

El contraste es notable entre la calma de la mañana y la inestabilidad de la tarde. Con temperaturas que alcanzarán los 23 grados, el viento, aunque suave al inicio, podría intensificarse con ráfagas de hasta 5 km/h. La sensación térmica podría descender, haciendo que la tarde se sienta más fría de lo esperado. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para un cambio repentino en el tiempo.

En Huelva, ambiente templado con nubes suaves

El tiempo se presenta templado, con algunas nubes que podrían asomarse durante la mañana, aunque sin grandes cambios. A medida que avance el día, el viento soplará suavemente y aunque hay posibilidad de lluvia por la tarde-noche, no se prevén sorpresas significativas.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que ofrece la jornada. Las temperaturas agradables invitan a realizar actividades cotidianas con calma y disfrutar de la belleza del entorno.

Cielo nublado y lluvia por la tarde en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente nublado y temperaturas frescas que rondan los 16 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 15 grados y no se espera lluvia en este tramo. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. Las nubes se intensificarán y las temperaturas máximas llegarán a los 20 grados, pero el ambiente se sentirá pesado debido a la alta humedad, que superará el 90%.

Además, el viento soplará del sureste a una velocidad media de 35 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es. Con la salida del sol a las 07:30 y su puesta a las 19:35, Cádiz disfrutará de más de 12 horas de luz, aunque la tarde se verá marcada por la lluvia y un cielo cubierto.

Jaén: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 23 grados por la tarde, lo que promete un ambiente cálido y agradable. Es un buen momento para salir con ropa ligera y disfrutar de la luz del sol, pero no olvides llevar una chaqueta para la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente.

Cielo despejado con lluvia a la tarde en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar los 20 grados, aunque la tarde podría traer algunas precipitaciones puntuales, con un 60% de probabilidad de lluvia.

Con el viento soplando del sureste a 20 km/h, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir por la tarde. La humedad, que alcanzará un 95% en su punto máximo, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es mejor estar preparado para un cambio en el clima.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 22 grados por la tarde, con un viento suave que aportará una agradable sensación térmica.

Aprovecha la jornada para salir a disfrutar del sol, pero no olvides llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que el tiempo sea perfecto para actividades al aire libre.

Almería: cielo despejado y viento fuerte

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 14 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 22 grados, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h, lo que aportará un toque dinámico a la jornada.

Sin embargo, se recomienda precaución ante la intensidad del viento, especialmente en áreas abiertas. La tarde se mantendrá estable y cálida, con un cielo similar al de la mañana y sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo antes de que el sol se oculte a las 19:20.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET