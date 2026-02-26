Adiós a tu factura del gas de siempre: el cambio drástico en el recibo que notarás a final de mes

Llega una nueva factura del gas en este 2026 para ofrecer a los consumidores una mayor transparencia después del acuerdo entre la Unión Europea, el Gobierno de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Más que repercutir en el precio final, esta nueva factura del gas aportará a los ciudadanos, que tengan contratada una tarifa regulada o en el mercado libre, una mayor información sobre todos los elementos que suman el montante final que se paga a final de mes. Consulta en este artículo todos los detalles sobre la factura del gas.

El gas sigue siendo una de las energías más utilizadas en el día a día en los hogares españoles. Las ventajas de este servicio, como el proporcionar un suministro interrumpido, la facilidad de instalación, el ahorro de costes o la confianza de contar con una energía más segura con una amplia infraestructura, convierten el gas natural en el principal método para la calefacción, agua caliente sanitaria o para cocinar a través de placas de inducción.

Después de que el Gobierno recuperara el 21% del IVA en 2024 y en el pasado 2025 los precios se estabilizaran, la Organización de Consumidores de Usuarios informó en un artículo publicado en su página web que en el primer trimestre de 2026 llegaría una bajada de precios en la Tarifa de Último Recurso (TUR). «Se consolida como la mejor opción para tu suministro de gas. Durante las últimas semanas, el precio del gas en los mercados internacionales se ha reducido ligeramente y esta rebaja se ha trasladado ya a la tarifa regulada TUR para el primer trimestre de 2026», informa la OCU.

«Durante el primer trimestre del año, se reducen los precios del kWh consumido entre un 5,4% y un 6,2%, dependiendo del grupo tarifario. Para un hogar con un consumo anual de 9.000 kWh, este incremento de precios supondría pasar de pagar 619 euros al año a pagar 593 euros. Se trata de un descenso de la factura del 4,3% respecto a las tarifas del anterior trimestre», asegura esta página web experta en la materia.

El cambio en la factura del gas

La Unión Europea, de acuerdo con el Gobierno de España y la CNMC, ha introducido una nueva normativa que cambiará durante este 2026 las facturas de gas tal y como las conocemos. A partir de los próximos meses, se cambiará la forma de presentar la información en las facturas que lleguen a final de mes con el objetivo de reforzar la transparencia e incluso se informará a los usuarios sobre las mejores opciones en los precios. Esto no afectará al montante final del precio de la factura del gas.

Así que en las nuevas facturas de gas se tendrá que introducir un desglose detallado de los costes, en el que se informará sobre los peajes de acceso, los cargos del sistema y el coste del gas, que es el precio real de la energía que se ha consumido. En este papel también se introducirá la novedad de proporcionar una mayor transparencia ambiental, ya que a partir de 2026 las facturas tendrán que reflejar de forma clara el coste ambiental por orden de la Unión Europea.

En las nuevas facturas del gas también tendrá que aparecer un código QR o un enlace que llevará de forma directa a un comparador de ofertas de la CNMC. Aquí los usuarios podrán consultar todos los precios y elegir la opción que más satisfaga sus necesidades. También se introducirá una información sobre el Bono Social Térmico que ofrece el Gobierno. Así que, aunque esta nueva factura no llegue con un descuento con el precio total, sí que a la larga podría beneficiar a los clientes que podrán elegir entre las opciones más baratas.