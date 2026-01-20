Guardó esto en su casa durante 10 años: hoy no paga ni un euro por la factura de la luz

Las facturas de la luz llevan tiempo siendo la preocupación de muchos, incluso en aquellos hogares en los que el consumo es moderado. Muchos ya habrán notado este mes de enero, que el encarecimiento de la energía ha obligado a muchas familias a revisar hábitos y a buscar alternativas que reduzcan la dependencia de la red. En ese contexto han empezado a aparecer iniciativas curiosas, algunas casi experimentales, que muestran hasta dónde llega la creatividad cuando el bolsillo aprieta. Una de las más comentadas nació en un foro de usuarios y ha sorprendido por el resultado que ha conseguido.

El protagonista de esta historia es un usuario conocido como Glubux, muy activo hace años en la comunidad Second Life Storage. Allí compartió un proyecto personal que empezó como una simple prueba y que terminó convirtiéndose en un sistema casero capaz de cubrir por completo la demanda eléctrica de su vivienda. Su objetivo inicial era reducir la factura, pero lo que consiguió fue algo mucho mayor ya que ha podido dejar de pagar la factura de la luz.

Lo sorprendente no es sólo el ahorro acumulado, sino cómo llegó a conseguirlo. Su método está basado en materiales reciclados, mucha paciencia y una instalación fotovoltaica que fue ampliando poco a poco hasta alcanzar una autonomía eléctrica casi total. Una historia que, aunque difícil de replicar en la mayoría de hogares, demuestra lo que puede lograrse con constancia y conocimiento técnico.

Un pequeño sistema solar que acabó siendo mucho más

Todo empezó alrededor del año 2016. Desde un cobertizo anexo a su casa, Glubux instaló unas placas fotovoltaicas básicas conectadas a una batería. Era un experimento sencillo, pensado únicamente para cubrir parte del consumo diario. Sin embargo, al ver que funcionaba y que el sistema respondía, decidió ampliarlo. Lo hizo de la forma más económica que encontró y que consistía en ir recolectando baterías desechadas de ordenadores portátiles.

Las baterías de portátil, aunque ya no sirven para su uso original, conservan capacidad suficiente para actuar como unidades de almacenamiento energético cuando se combinan correctamente. Glubux empezó con unas pocas, pero el proyecto creció hasta límites inesperados. En su casa llegó a acumular más de mil baterías recicladas que, agrupadas y conectadas en paralelo, funcionaban como un enorme banco de energía.

Ese sistema se convirtió en el corazón de su instalación. Con él podía acumular la energía generada durante las horas de sol y aprovecharla en los momentos de mayor consumo, sin necesidad de recurrir a la red eléctrica.

Un sistema casero que terminó alimentando toda su vivienda

Con el paso de los años, y viendo que el proyecto era viable, instaló 24 paneles solares en el tejado de su vivienda. Esa potencia adicional permitió que su banco de baterías, bautizado como Glubux’s Powerball, pudiera cargarse por completo y ofrecer suministro estable durante toda la jornada. No se trataba ya de reducir la factura, sino de eliminarla.

Con el paso del tiempo, su invento empezó a dar más de sí de lo que imaginaba. Las placas del tejado y el enorme banco de baterías que fue montando poco a poco terminaron cubriendo todo lo que consumía en casa. Él mismo contaba en el foro que, desde entonces, no ha tenido que volver a mirar una factura eléctrica. Más de ocho años viviendo sólo con la energía que produce y almacena su propio sistema.

El ahorro es fácil de imaginar. Si un hogar medio en España paga algo más de 600 euros al año en luz, Glubux habría evitado unos 5.000 euros en facturas durante este periodo. A eso habría que sumar la reducción de costes al usar baterías recicladas, lo que hizo que el proyecto fuera mucho más accesible que un sistema convencional de almacenamiento doméstico.

Una idea difícil de replicar, pero que ha inspirado a otros usuarios

Aunque su caso es llamativo, no todo el mundo puede replicarlo. No siempre es viable instalar tantos paneles, ni gestionar baterías recicladas, ni contar con el espacio y el conocimiento técnico necesario. Incluso así, su experiencia ha servida de guía para mucha gente interesada en reducir su dependencia de la red eléctrica.

Durante años, Glubux compartió planos, fotografías, esquemas y consejos dentro del foro. Respondió preguntas de otros usuarios y describió fallos, mejoras y ajustes necesarios para que el sistema funcionara sin riesgos. Aunque ya no está tan activo, su proyecto se ha convertido en una referencia dentro de la comunidad que trabaja con baterías reutilizadas.

En definitiva, lo que ha hecho este usuario demuestra que, con tiempo y ganas, se pueden explorar caminos que normalmente ni nos planteamos. No tiene una fórmula universal ni todos podrían montar algo parecido en su casa, pero deja una idea y es cuánto podríamos rebajar las facturas si existieran más proyectos así y si se aprovechara mejor todo lo que hoy acaba en la basura.