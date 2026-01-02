Estamos viviendo en una era en la cual todos los hogares están repletas de dispositivos digitales debido al avance tecnológico. Esto nos hace la vida más cómoda pero también trae sus desventajas, como por ejemplo, como el aumento del consumo eléctrico.

Por suerte, existen métodos para ahorrar en la factura eléctrica, permitiendo que algunos dispositivos funcionen durante varias horas sin consumir energía. Esto contribuye significativamente a reducir el gasto energético.

Desenchufa estos electrodomésticos por la noche

Para reducir el coste de la factura de la luz, puedes modificar los hábitos diarios y desconectar los aparatos electrónicos que no vas a utilizar durante la noche antes de acostarte. Este simple truco puede resultar beneficioso para reducir el consumo de energía y, por ende, el gasto de electricidad.

Es recomendable desconectar ciertos electrodomésticos que no se utilizan con frecuencia, como el microondas, la tostadora y otros dispositivos similares, ya que su consumo eléctrico puede ser significativo. Desenchufar estos aparatos cuando no se necesitan puede marcar la diferencia en el consumo de energía y ayudar a reducir el gasto eléctrico.

Desconectar las regletas cuando no se utilizan ni tienen dispositivos enchufados es una práctica que puede reducir el consumo de energía a cero. Aunque el consumo de la regleta por sí sola no sea significativo, al tener varios electrodomésticos conectados, apagarla cuando no está en uso evita cualquier consumo innecesario de electricidad.

Es recomendable desconectar el cargador del teléfono cuando no se esté utilizando para evitar el consumo de energía que ocurre incluso cuando no está cargando nada. Es importante sacar de la toma de corriente cualquier cargador que no esté en uso, ya sea para auriculares, cepillos dentales, relojes inteligentes u otros dispositivos.

Es un error dejar el televisor conectado cuando no se está utilizando, ya que consume mucha energía incluso cuando está apagado. Es importante desconectarlo para evitar un consumo innecesario de electricidad.

No te fíes del modo reposo de tu ordenador, ya que no ahorra mucha energía. Desenchufarlo cada noche no solo ahorra energía, sino que también protege el equipo de posibles daños graves. Un exceso de energía por un rayo u otras razones puede dejar el ordenador inservible.

¿Cómo ahorrar energía en casa?

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), desconectar los electrodomésticos como la televisión, el microondas y el horno cuando no se están utilizando puede reducir significativamente el precio de la luz hasta en 20 euros al mes. Esta práctica ayuda a evitar el consumo en modo de espera, que representa aproximadamente el 10% del consumo total de energía en un hogar, lo que equivale a alrededor de 7,50 euros mensuales. Así, desenchufar estos dispositivos cuando no se usan, especialmente si no hay nadie en casa, puede resultar en un gran ahorro de energía y costes.

Adquirir electrodomésticos con etiqueta energética A puede ser beneficioso no solo para reducir la factura de electricidad, sino también para disminuir el impacto ambiental. Asimismo, evitar el consumo silencioso, como desconectar dispositivos eléctricos en desuso o apagar aquellos con luces rojas encendidas, puede generar un ahorro de hasta un 10% en la factura de la luz.

Cambiando a lámparas LED de bajo consumo, como una de 6W que consume 0,006 kWh por hora, en lugar de bombillas convencionales, puedes lograr un ahorro significativo. Además, es necesario ajustar la potencia contratada según las necesidades de una vivienda, por ejemplo, una de 80 metros cuadrados con 2 o 3 habitantes, usualmente requiere una potencia de 4.60kW.

Mantener la temperatura en casa entre 19º y 21º en invierno, y entre 24º y 26º en verano puede ayudarte a ahorrar en tu factura eléctrica y evitar variaciones innecesarias que impacten en el consumo energético. Realizar revisiones periódicas de la caldera es una práctica recomendada, ya que ayuda a evitar un consumo excesivo de gas debido a una mala combustión, además de prevenir averías y posibles riesgos.