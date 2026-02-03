Con esta freidora de aire ahorrarás un 40% en la factura de la luz, un 46% en tiempo de cocina y un 27% en su precio

Tienes una freidora de aire, pero tarda muchísimo y gasta muchísima luz. Toca renovar, así que no lo dudes con la Freidora de aire Cosori Turbo Blaze. Esta air fryer de 6 kg de capacidad tiene un motor mucho más potente y eficiente, programas preconfigurados, accesorios, bandeja antiadherente y, para rematar, un descuento del 27% que deja su precio en 116 €. Es un auténtico chollazo.

De hecho, es el chollazo perfecto para cualquier hogar. Vivas solo o en familia, su versatilidad y eficiencia te van a hacer la vida mucho más fácil.

Por qué la recomendamos

Su nuevo motor trabaja un 46% más rápido. Cocina casi en la mitad de tiempo.

Ahorra también un 40% de energía en comparación con otras freidoras.

Tiene un ventilador con 5 velocidades que se ajustan según el programa.

Cuenta con funciones extra para recalentar, deshidratar, hornear, amasar o mantener caliente.

Comprar en Fnac por ( 159,99 € ) 116 €

Freidora de aire Cosori Turbo Blaze

Hay air fryers que funcionan bien y después está la Freidora de aire Cosori Turbo Blaze. Esta freidora se desmarca de la competencia por su motor DC mejorado, que no solo es más rápido, sino también más eficiente. Ahorras en complicaciones, en tiempo y en la factura de la luz al usarla. Además, su ventilador integrado se ajusta automáticamente al tipo de receta para dar siempre los mejores resultados según el programa, aunque cuenta con opciones manuales de hasta 230 ºC y hasta 24 horas. No tendrás problemas para limpiarla gracias a su bandeja antiadherente y podrás hacer de todo no solo por sus modos, sino también sus accesorios (rejilla y brochetas de metal).

Tiene 6 litros, así que es ideal si sois varios en casa o tenéis varios hijos, ya que elabora hasta 4 raciones de una sola vez, en menos tiempo y por menos dinero. ¿Qué más se puede pedir?

¿Tiene buenas reseñas?

Esta freidora no hace más que cosechar buenas reseñas por su fácil manejo, su versatilidad y lo poco que ocupa en la cocina. Como verás en las opiniones de usuarios que hemos recopilado a continuación, convence con creces:

«Genial freidora, ¡fácil de usar y posibilidad de hacer muchísimos platos!»

«Buenisima compra, queda muy bien, ocupa poco y va super bien, las recetas salen geniales.»

«Muchisimo mejor que otras marcas, han pasado meses desde la compra y estoy encantada. Capacidad buena para 4, queda todo perfecto.»

Si la compras ahora en Fnac, además del descuento del 27%, la envían a tu domicilio en un plazo máximo de 24 horas, con opción de recogida en tienda o en puntos seleccionados. ¡Puedes elegir!

