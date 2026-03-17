El mejor teléfono calidad/precio del momento es este iPhone 16 que está de oferta en AliExpress

¿Pensando en comprar un teléfono móvil que de verdad valga la pena? Pues ya puedes dejar de buscar y animarte a dar el salto a Apple para comprar el iPhone 16. Es pequeño, de solo 6,1 pulgadas, pero es realmente potente y capaz. Tiene una cámara profesional que graba vídeos y echa fotos con una calidad imposible de igualar, una batería que dura hasta dos días, un chip A18 que puede con todo y una IA integrada pensada para facilitarte todo lo que hagas. ¡Y está rebajado a 687 €!

Un móvil de Apple perfecto si quieres grabar y crear contenido, editar vídeo, jugar a videojuegos triple A, hacer trabajos de ofimática o diseño, navegar… lo que quieras. Puede con todo.

¿Por qué debes comprar este iPhone?

La doble cámara de 48 MP con teleobjetivo de 2 aumentos y ultra gran angular es una pasada: graba a 4K y 60 fps.

Tiene un Control de Cámara con boton para el zoom, exposición, profundidad y estilos que ajustas en tiempo real.

La IA de Apple Intelligence se adapta a ti para hacerte la vida más fácil en absolutamente todo lo que hagas.

Aguanta hasta 22 horas reproduciendo vídeo y se carga al 50% en tan solo 30 minutos.

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iPhone 16

Muchos teléfonos prometen y no cumplen, pero el iPhone 16 no es así en absoluto. Este teléfono usa el chip A18 que no solo va como la seda, sino que también hace que Apple Intelligence, su IA, funcione mucho mejor. Detecta textos y lugares, te ayuda a escribir mails, mejora tus fotos, busca en tu galería lo que le pidas, agenda citas y mucho más. Te hace la vida más fácil que cualquier otro smartphone, y luego está su cámara, con resultados dignos de cine gracias a su cámara Fusion de 48 MP, su teleobjetivo 2x de 12 MP y su nuevo botón de Cotrol de Cámara. Además, su pantalla OLED Super Retina XDR se ve de maravilla y mueve la imagen con total fluidez. Es un teléfono sorprendentemente potente, versátil y avanzado para tener un tamaño de tan solo 6,1 pulgadas.

El móvil ideal para creadores de contenido, profesionales o quienes quieren jugar en su teléfono sin tener problemas de rendimiento. Es una pasada.

Esto opinan quienes lo han comprado

A los usuarios que han comprado el iPhone 16 se les llena la boca hablando bien de él por lo fluido que va, por la calidad de sus cámaras y la IA integrada, principalmente. Aquí puedes ver varias reseñas que hemos recopilado:

«¡Vengo de un iPhone 11 y el cambio es brutal! Muy contenta.»

«El teléfono es una maravilla, funciona perfectamente, es rápido y potente, las cámaras son una pasada.»

«Este teléfono móvil para mí es el mejor con relación calidad-precio, tiene todo lo que necesitas en un móvil a día de hoy, y mejor que la mayoría.»

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