El chollo que necesitas para tu bebé: 24 packs de toallitas Dodot Pure Aqua a precio de risa

Tu bebé ya está a bordo y solo quieres lo mejor para él, aunque a ser posible también para tu bolsillo. Por eso te interesa esta oferta con 24 Packs de Toallitas Dodot Pure Aqua. Son 1.152 toallitas hechas al 99% de agua, pensadas para las pieles más delicadas, para cuidarlas y reforzarlas y para dar esa limpieza que buscas sin irritabilidad ni rojeces. ¿Y sabes lo mejor? Que todas ellas pueden ser tuyas por solo 34 €.

Son las mejores toallitas para bebés de poco tiempo. Delicadas, suaves y prácticas, vas a querer tenerlas siempre en casa.

¿Por qué debes comprar este pack de packs?

Perfectas incluso para recién nacidos, ya que tienen un 99% de agua y un 0% de alcohol y perfume.

Hechas en fibra de origen 100% vegetal, sin plásticos.

Ayudan a restaurar el PH natural de la piel y protegen frente a irritaciones.

Han sido aprobadas dermatológicamente por la Skin Health Alliance. Son totalmente fiables.

Comprar en Amazon por ( 59,99 € ) 34,76 €

24 Packs de Toallitas Dodot Pure Aqua

Cuando hay un bebé en casa, tienes que asegurarte de usar productos que lo traten como se merece, y esta oferta con 24 Packs de Toallitas Dodot Pure Aqua va en esa línea. No son recomendables solo por su precio o por su cantidad, sino por lo que llevan, o más bien lo que no llevan. Ni alcohol, ni perfume, ni plástico. Hechas al 99% de agua con una fórmula única y con fibras de origen vegetal con un 10% de algodón premium, son ultrasuaves y delicadas, de hecho ayudan a reforzar la piel de tu bebé y la protegen frente a irritaciones. Se usan como cualquier toallita, pero con la tranquilidad de saber que hacen más que limpiar, que cuidan a tu bebé.

Por eso mismo son tan recomendables. No solo son buenas para recién nacidos, también van genial para bebés de varios meses. No querrás que falten en casa.

Esto opinan quienes los han comprado

Tener una valoración de 4,8 sobre 5 con más de 700 reseñas es algo de lo que pocos productos pueden presumir, y este pack de toallitas Dodot lo hace. ¿Por qué? Porque no irrita, no causa enrojecimientos y no deja perfumes agresivos. Eso es lo que más destacan los usuarios en reseñas como las que recopilamos a continuación:

«Estoy muy contento con la compra de estas toallitas Dodot Pure Aqua. Son súper suaves y perfectas para la piel sensible de mi bebé.»

«Son menos húmedas que las demas y para bebés que no comen sólidos, limpian geniales, ademas, que al no llevar alcohol, no se irritan la piel.»

«Buena calidad y limpian bien a tu bebé sin irritar. Siempre tenemos en el bolso para cualquier emergencias

Dodot es garantía.»

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Lo mejor de todo, además del precio, es que el primer paquete te llegaría en solo dos días tras tu pedido y, después, las entregas se hacen cada 3 meses si te suscribes. Llegarán a tiempo para renovar.

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