Birmingham City – Barcelona, en directo: debut de Adeyemi, resultado, goles y última hora del amistoso de pretemporada
Sigue en directo la última hora del amistoso de pretemporada entre el Birmingham City y el FC Barcelona
En su primer duelo de la preparación, los de Hansi Flick vencieron 4-1 al CE Europa en un partido a puerta cerrada
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El Barcelona se enfrenta a su segundo duelo de pretemporada tras imponerse al CE Europa 4-1 a puerta cerrada, pero será la primera oportunidad para que los aficionados puedan ver al equipo en directo. Los de Hansi Flick se miden ante el Birmingham City en el St Andrew’s Stadium. El partido comenzará este viernes 31 de julio a las 20:45 horas (una menos en las Islas Canarias)
Los blaugranas afrontan un choque marcado por las bajas. En primer lugar, varios jugadores siguen de baja por vacaciones tras el Mundial, todos los de La Roja junto a Anthony Gordon y Jules Koundé. Además, Fermín, Raphinha, Balde y Frenkie de Jong no jugarán por lesión. Los canteranos serán muy protagonistas pero también se podrá ver en acción a Karim Adeyemi, el fichaje solicitado por el entrenador alemán.
Gran ambiente en el estadio
El St. Andrew’s Stadium de Birmingham presenta una gran entrada, teniendo en cuenta que se trata de un amistoso. La afición del Birmingham City, equipo que milita en la Championship (segunda categoría inglesa) recibe al vigente campeón de Liga con el cartel de no hay billetes.
¡Cinco minutos para el inicio!
Ambos equipos ya esperan para pisar el césped del St. Andrew’s Stadium de Birmingham. El FC Barcelona buscará prolongar las buenas sensaciones del triunfo ante el Europa, pese a la ausencia de los internacionales españoles.
Dónde ver por televisión y online el Birmingham City – Barça
El partido amistoso que enfrenta a Birmingham City y FC Barcelona se podrá seguir de diversas formas. La plataforma oficial Barça Play lo emite de forma gratuita para socios del club. Se podrá disfrutar del partido gratis en la cadena de televisión TV3 y de forma online, a través de 3 Cat.
Dónde juega el Barcelona su partido de pretemporada hoy
El FC Barcelona viaja a Imglaterra, y más concretamente a Birmingham, para visitar el St. Andrew’s Stadium, donde le recibe el Birmingham City. El balón comenzará a rodar a las 20:45 horas de la España peninsular en el primer partido retransmitido de la pretemporada culé.
El once del Barça: se estrena Adeyemi
Hansi Flick presenta el segundo once de la pretemporada, con presencia compartida del primer equipo (seis jugadores) y La Masía (cinco). La principal novedad es el debut de Karim Adeyemi, que no llegó a tiempo para estrenarse ante el CE Europa.
La alineación del FC Barcelona para medirse al Birmingham City:
Szczesny; Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre; Casadó, Tunkara, Bernal; Adeyemi, Kluivert y Abdelkarim.
El debut de Karim Adeyemi
Karim Adeyemi tiene la oportunidad de demostrarle a Hansi Flick y a los aficionados que su fichaje ha merecido la pena. El extremo buscará aprovechar su velocidad para superar a la defensa del Birmingham City.
El Barça se prueba ante el Birmingham City
El Barcelona se enfrenta a su primer partido abierto de la pretemporada. Los blaugranas se miden al Birmingham en un duelo con bajas muy notables. Hansi Flick tendrá la oportunidad de darle protagonismo a algunos canteranos y a Karim Adeyemi, uno de sus fichajes solicitados.
Christensen, capitán del Barça
En una llamativa imagen de las que acostumbra a dejar la pretemporada, el danés Andreas Christensen porta el brazalete de capitán del FC Barcelona.