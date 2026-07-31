Birmingham City – Barcelona, en directo: debut de Adeyemi, resultado, goles y última hora del amistoso de pretemporada

El Barcelona se enfrenta a su segundo duelo de pretemporada tras imponerse al CE Europa 4-1 a puerta cerrada, pero será la primera oportunidad para que los aficionados puedan ver al equipo en directo. Los de Hansi Flick se miden ante el Birmingham City en el St Andrew’s Stadium. El partido comenzará este viernes 31 de julio a las 20:45 horas (una menos en las Islas Canarias)

Los blaugranas afrontan un choque marcado por las bajas. En primer lugar, varios jugadores siguen de baja por vacaciones tras el Mundial, todos los de La Roja junto a Anthony Gordon y Jules Koundé. Además, Fermín, Raphinha, Balde y Frenkie de Jong no jugarán por lesión. Los canteranos serán muy protagonistas pero también se podrá ver en acción a Karim Adeyemi, el fichaje solicitado por el entrenador alemán.