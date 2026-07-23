¿Buscando algunas sillas para tu terraza o, simplemente, para tu salón? Si quieres algo duradero, ligero y que sea cómodo, sin que salga por un ojo de la cara, la Silla Isabellini te puede convencer. Es una silla apilable, hecha en materiales reciclados y de lo más resistente. Tanto, que puede aguantar años y años sin que se le noten. ¡Y está rebajada un 30%!

Es más, con nuestro cupón AFFOKDIARIOKAVE tienes un 5% de descuento en Kave Gallery y los servicios de interiorismo de la tienda donde se vende esta silla. ¡Y 100 € de descuento con el cupón DEAL100 si te animas y compras más de 700 €!

¿Por qué te la recomendamos?

Está hecha en plástico 100% reciclable, por si te preocupa el medio ambiente.

Resiste a los rayos UV y la intemperie, así que dura mucho sin perder ni fuerza ni color.

Es apilable. Si compras varias, las apilas y apenas ocupan espacio.

Es muy cómoda gracias a su diseño con líneas curvas y continuas.

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Silla Isabellini

¿Lo más llamativo de la Silla Isabellini? En nuestra opinión, es precisamente lo que no hay en ella: ni es pesada visualmente, ni parece «cutre» a pesar de ser plástico. Tiene un diseño abierto que la hace muy moderna al igual que cómoda, y sus colores hacen que encaje con cualquier espacio, sea interior o exterior. Mide 47 cm de alto, 40 cm de profundidad y tiene un respaldo de 40 cm de alto, proporciones ideales para poder sentarte sin problemas de postura. Además, como es apilable, cuando no la usas casi «desaparece» por lo poco que ocupa.

Es una silla perfecta para hogares modernos, pero sobre todo para exteriores. Si quieres algo barato y que dure muchos años, aquí lo tienes.

¿Dónde encaja mejor esta silla?

Si te estás planteando comprarla, pero no sabes dónde ponerla, aquí van algunas propuestas:

Comedor : su diseño ergonómico y líneas limpias la hacen perfectamente válida para usarla mientras comes o te tomas un café.

: su diseño ergonómico y líneas limpias la hacen perfectamente válida para usarla mientras comes o te tomas un café. Cocina: va genial como silla auxiliar para el desayuno o para la encimera gracias a lo ligera que es.

va genial como silla auxiliar para el desayuno o para la encimera gracias a lo ligera que es. Jardín : es su hábitat natural, aguanta perfectamente el uso, el sol y la lluvia.

: es su hábitat natural, aguanta perfectamente el uso, el sol y la lluvia. Terraza: también es su hábitat gracias a sus resistencia a la intemperie y a su capacidad para conservar el color.

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Envío en un plazo de entre 5 y 10 días, opciones de financiación y, además, promociones especiales. Kave Home te da 100 € de descuento en compras superiores a 700 € con el cupón DEAL100 y, si usas nuestro cupón AFFOKDIARIOKAVE, tienes un 5% de descuento en Kave Gallery y su servicio de interiorismo.

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