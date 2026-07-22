Tu maletín de herramientas está casi completo. Casi, porque te falta un buen taladro para que no haya ni cuadro ni mueble que se te resista. ¿Estás buscando uno? Pues mira lo que ofrece el Taladro percutor Bosch EasyImpact. Este modelo sin cable hace de taladro, de percutor y de destornillador, trae dos baterías, un maletín y hasta 241 accesorios para usarlo como quieras.

Es un taladro inalámbrico con una relación calidad-precio difícil de igualar que, tras nuestra experiencia, nos resulta recomendable para todo tipo de usos. Seas un profesional o alguien que solo quiere hacer unos arreglos en casa, te va a convencer de sobra.

¿Por qué lo recomendamos?

Tiene 20 niveles de par y 2 velocidades para poder hacer aún más tareas y trabajar sobre más superficies.

Su portabrocas automático de 13 mm te permite cambiar de puntas y brocas en segundos.

Trae dos baterías intercambiables que puedes usar hasta con otras herramientas si quieres.

Viene con un maletín rígido ideal para guardarlo y que trae, además, 241 accesorios.

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Taladro percutor Bosch EasyImpact

Si por algo nos ha gustado el Taladro percutor Bosch EasyImpact es por su potencia y su versatilidad, pero, no nos engañemos, también por el kit con el que viene. Su maletín trae más de 240 accesorios para atornillar y hacer agujeros sobre cualquier superficie, sea del tipo que sea. Es algo ideal, porque este taladro puede atornillar, taladrar y percutir, y con todos esos accesorios no tendrás ni una sola limitación al usarlo. De hecho, puede con madera hasta 30 mm, metal hasta 13 y hormigón hasta 13 también. Además, pesa solo 1,4 kg y su doble batería le da horas y horas de uso sin tener que pararte a cargar. Es genial.

Esa genialidad, por otra parte, es la que nos lleva a recomendarlo directamente a cualquiera. Sea para colgar un cuadro, hacer un mueble o mil cosas más, este taladro es perfecto.

¿Qué dicen los usuarios de este taladro percutor?

Que es práctico, que es potente, que tiene mucha variedad y que la doble batería es ideal para trabajar con menos ataduras. A los usuarios que lo tienen les encanta, como puedes comprobar con las reseñas que hemos recopilado a continuación.

«Muy práctico, al tener 2 baterías lo puedo usar en cualquier lugar»

«Muchísima variedad de brocas, tornillos y tacos a muy buen precio.»

«Pack muy completo. Taladro con 2 batería y «

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