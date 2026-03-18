Drama en el Bayern Múnich: su portero 16 años no tiene permiso para jugar pasadas las 23 horas

El Bayern de Múnich se enfrenta a una situación anormal. Sus tres porteros principales se encuentran de baja, por lo que el portero juvenil, Leonard Prescott, podría debutar en el partido de vuelta de la Champions contra la Atalanta.

El primero en caer fue Manuel Neuer, al sentir un dolor en el gemelo izquierdo en la victoria ante el Borussia Mönchengladbach. El 14 de febrero reapareció, pero tuvo que dejar su sitio en el descanso a Jonas Urbig.

Cuatro días después, la cabeza del arquero chocó contra las piernas de un delantero en la acción que desembocó en el único gol del equipo local, lo que provocó una conmoción cerebral que le obligó a ceder su lugar a Sven Ulreich. Tras una buena actuación contra el Leverkusen, Ulreich sintió una molestia, y los exámenes revelaron una rotura en los aductores del muslo derecho, por lo que estará 6 semanas de baja.

Un portero nuevo para el Bayern de Múnich

El entrenador muniqués, Vincent Kompany, aseguró que si todo sigue lo previsto, «Jonas Urbig estará en la portería». «Si no, tendremos que encontrar otra solución». Si Urbig no estuviera disponible, Kompany tampoco podría contar con el habitual número uno del filial del Bayern, Leon Klanac, ya que también está lesionado.

Si Leonard Prescott consigue debutar contra el Atalanta en Champions, sería el jugador más joven del gigante bávaro en la Copa de Europa. Eso sí, su debut abre una nueva cuestión legal y es que en Alemania hay una ley que regula el trabajo de menores de edad después de las 20:00 horas.

En el deporte existe una excepción desde 2021. Los jóvenes pueden participar en competiciones hasta las 23.00 horas. Si se alargase más allá el partido, haría falta un permiso especial. Además de estas lesiones, tampoco podrán contar con Kimmich y Olise, sancionados, mientras que Dayot Upamecano y Konrad Laimer están amenazados de suspensión para un potencial partido de cuartos.