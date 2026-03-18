Aldama entrega al juez del ‘caso Koldo’ el sobre acerca de la presunta financiación irregular del PSOE

El empresario Víctor de Aldama ha entregado al juez Ismael Moreno el sobre que, según manifestó en declaraciones previas, contiene información sobre presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

La entrega, que se produjo la semana pasada, tuvo lugar en el seno de la pieza secreta del denominado caso Koldo, en la que el juez Moreno investiga los pagos en metálico del PSOE para reembolsar gastos anticipados. Fue el propio magistrado quien requirió expresamente al empresario que aportara dicha documentación.

Según el relato del propio Aldama, el sobre le habría sido entregado por Delcy Rodríguez, actual presidenta en funciones de Venezuela. El empresario se refirió a este documento por primera vez en su declaración del pasado 29 de enero ante el juez Santiago Pedraz, instructor del denominado caso hidrocarburos, también en la Audiencia Nacional.

En aquella declaración, Aldama precisó ante el magistrado Pedraz que la información del sobre guarda relación con el sector de los hidrocarburos, pero no con Villafuel, la empresa en torno a la cual se articula esa causa. Tras escuchar su testimonio, la Fiscalía Anticorrupción se interesó por el contenido del documento. Aldama condicionó entonces su mayor concreción a la previa consecución de un acuerdo con el Ministerio Público.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había recogido en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, descrito como su hombre de confianza, «documentación sensible» relativa a la petrolera venezolana PDVSA. Los investigadores destacaban que en una fotografía reenviada por Escolano al propio Aldama puede apreciarse, en la parte inferior del sobre, el sellado de recepción de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con fecha del 4 de febrero de 2020.