Calendario escolar 2026-2027 de la Comunidad de Madrid: cuándo empiezan las clases, vacaciones y qué días son festivos

La Comunidad de Madrid ya ha establecido su calendario educativo para el próximo año académico 2026/2027. En septiembre, los primeros en regresar a las aulas serán los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, que lo harán el lunes 7 de septiembre. Apenas un día después, el martes 8 de septiembre, se incorporarán de manera progresiva los estudiantes de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y las Escuelas Oficiales de Idiomas. Por último, serán los centros de Educación de Personas Adultas los que cierren este arranque escalonado, comenzando sus actividades lectivas el 21 de septiembre.

Una de las novedades más destacadas del calendario escolar presentado por la Comunidad de Madrid (CAM) es la recuperación de la conocida Semana Blanca, un periodo de descanso lectivo que se ha fijado a mitad de febrero. Asimismo, el primer trimestre contará con varios puentes señalados. Por un lado, el de la Fiesta Nacional de España, que permitirá un fin de semana más largo gracias al festivo del lunes 12 de octubre. También destaca el puente de Todos los Santos, ya que la festividad se traslada al lunes 2 de noviembre al coincidir la fecha oficial en domingo. A estos descansos se suman las tradicionales jornadas no lectivas de diciembre, con motivo del Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción, los días 7 (traslado del día 6 que cae en domingo) y 8 respectivamente.

Qué día empieza el curso 2026-2027 en Madrid

Escuelas Infantiles, Casas de Niños, unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas en colegios públicos y Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos. 7 de septiembre de 2026.

Centros de segundo ciclo de Educación Infantil,

Educación Primaria y Educación Especial. 7 de septiembre de 2026.

Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Primaria. 7 de septiembre de 2026.

Centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. 8 de septiembre de 2026.

Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Secundaria. 8 de septiembre de 2026.

Conservatorios Profesionales de Música. 8 de septiembre de 2026.

Conservatorios Profesionales de Danza. 8 de septiembre de 2026.

Escuelas Oficiales de Idiomas. 8 de septiembre de 2026.

Escuelas de Arte (2.º curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño). 9 de septiembre de 2026.

Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores. 9 de septiembre de 2026.

Centros de Educación de Personas Adultas. 21 de septiembre de 2026.

Escuelas de Arte (1.º curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño). 21 de septiembre de 2026.

La finalización del periodo lectivo es el siguiente para las enseñanzas correspondientes:

Escuelas Infantiles, Casas de Niños, unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas en colegios públicos y Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos. 30 de julio de 2027.

Centros de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. 18 de junio de 2027.

Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Primaria. 18 de junio de 2027.

Centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (excepto alumnado de 2.º de Bachillerato, que finalizará según necesidades de la EBAU y procesos de admisión). 18 de junio de 2027.

Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Secundaria (excepto alumnado de 2.º de Bachillerato, que finalizará según necesidades de la EBAU y procesos de admisión). 18 de junio de 2027.

Conservatorios Profesionales de Música y Conservatorios Profesionales de Danza (excepto alumnado de 6.º curso de enseñanzas profesionales, que finalizará según necesidades de la prueba de acceso a la Universidad y procesos de admisión). 18 de junio de 2027.

Escuelas Oficiales de Idiomas. 25 de junio de 2027.

Escuelas de Arte. 18 de junio de 2027.

Escuelas de Arte. 18 de junio de 2027. Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores. 18 de junio de 2027.

Centros de Educación de Personas Adultas. 18 de junio de 2027.

Todas las vacaciones 2026-2027: Navidad, Semana Santa…

Las vacaciones de Navidad comenzarán el miércoles 23 de diciembre y se extienden hasta el 10 de enero, por lo que el último día de clase será el 22 de diciembre y el primer día lectivo tras las vacaciones es el lunes 11 de enero. Mientras, el periodo de descanso por Semana Santa de 2027 será entre el 19 y el 29 de marzo.

Festivos escolares en la Comunidad de Madrid

Siguiendo el calendario laboral, serán festivos en los centros educativos el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el lunes 2 de noviembre, por traslado del Día de Todos los Santos, que cae en domingo; el lunes 7 de diciembre, por traslado del Día de la Constitución, que también cae en domingo, y el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Además, se establecen como días no lectivos el viernes 12 de febrero y el lunes 15 de febrero.

En la ciudad de Madrid, hay que sumar el lunes 9 de noviembre de 2026, festividad de Nuestra Señora de la Almudena, y el sábado 15 de mayo de 2027, Día de San Isidro Labrador, patrón de la ciudad de Madrid.

«A este calendario hay que añadir los días de fiesta de ámbito local que haya determinado cada municipio y así aparezcan publicados en el BOCM para los años 2026 y 2027. También hay que añadir las festividades que determine la Comunidad Autónoma de Madrid para el año 2027, en el ejercicio de sus competencias, y las de ámbito nacional no trasladables que se establezcan para el año 2027», detalla la Comunidad de Madrid.