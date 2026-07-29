La censura india vuelve a atacar: habrá una escena en ‘Spider-Man: Brand New Day’ que no se podrá ver

Aunque las películas de Spider-Man suelen considerarse muy familiares y aptas para todos los públicos, hay países en los que no se permite emitir ciertos tipos de escenas. Como ya pasó en la última aventura de Superman, la censura india ha hecho modificaciones dentro de la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya para que los espectadores no puedan ver según qué cosas, en concreto, un beso.

La Junta Central de Certificación Cinematográfica (CBFC) ya censuró, hace un año, los besos entre Lois Lane y Clark Kent en la última ( y muy blanca) versión de Superman que dirigió James Gunn ya que consideraban esas escenas como «demasiado sensuales».

Ahora, ante el inminente estreno de Spider-Man: Brand New Day, la Junta Central de Certificación Cinematográfica ha vuelto a usar las tijeras por razones idénticas.

La CBFC, según informa Variety, tras evaluar la cinta, le ha otorgado calificación UA (apta para todo público con supervisión parental), lo que la hace apta para toda la familia. Sin embargo, la junta de censura ha exigido tres modificaciones específicas para que Spider-Man: Brand New Day pueda proyectarse en las salas de cine de la India a partir del jueves 30 de julio.

La principal modificación audiovisual ha sido la eliminación completa de una escena de beso romántico entre Tom Holland y Zendaya. Además, la CBFC ha exigido la censura del audio y los subtítulos, silenciando y eliminando varias palabras malsonantes y lenguaje ofensivo en la banda sonora y los subtítulos en inglés de la película.

Por último, la Junta Central de Certificación Cinematográfica ha exigido la inclusión de un mensaje estático de advertencia sanitaria contra el consumo de alcohol durante algunas de las escenas.

Así es ‘Spider-Man: Brand New Day’

Recordemos que, tras los acontecimientos de la anterior película, ya nadie sabe quién es Peter Parker, ni siquiera sus amigos más cercanos, M.J. (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon).

Los adelantos promocionales prometen un capítulo más oscuro y maduro, con la participación y debut fílmico de El Castigador de Jon Bernthal y el regreso del Hulk de Mark Ruffalo. Tras ellos, la principal novedad estelar de la propiedad intelectual es Sadie Sink en un papel sin revelar y la incorporación de la estrella de The Bear, Liza Colón-Zayas.

Según la sinopsis oficial, Peter Parker ya es un adulto que vive completamente solo, centrado en combatir el crimen de Nueva York. No obstante, a medida que crecen las exigencias como héroe, la presión desencadena una oscura evolución física que amenaza del todo su existencia, al mismo tiempo que un confuso nuevo patrón de crímenes amenaza la seguridad de su ciudad.