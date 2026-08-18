En una semana se marcha de Netflix: la cinta de superhéroes con Robert Pattinson que quiso parecerse a ‘Seven’

Puede que, tras el éxito masivo de Spider-Man: Brand New Day y el entusiasmo generado con la futura Vengadores: Doomsday, el cine de superhéroes está recobrando el optimismo perdido tras años de saturación con el subgénero. Sin embargo, algunas películas han demostrado que el problema no es tanto la temática como el fondo y que, si a los personajes de toda la vida se les da una vuelta creativa, el despertar creativo que esto provoca suele ser tan estimulante como lucrativo. Ahora, el último gran ejemplo de este tipo de proyectos va a marcharse de Netflix en una semana y por eso, su visionado para suscriptores y fans es tan urgente como obligado: The Batman se despide en pocos días de la «gran N roja».

Estrenada en 2022, en los márgenes de una época todavía doliente por los estragos económicos del coronavirus, el reinicio del caballero oscuro conquistó la taquilla gracias a la frescura de un thriller que huía de la mayoría de los estereotipos clásicos de las historias de personajes con poderes y motivaciones villanescas maniqueas. The Batman recaudó 771 millones de dólares en la cartelera internacional, bajo la mirada del cineasta Matt Reeves (El amanecer del planeta de los simios) y con el liderazgo interpretativo de un Robert Pattinson que nos devolvía al justiciero de Gotham a esa perdida esencia lóbrega que sí tuvo en sus primeras adaptaciones cinematográficas, con Michael Keaton en el papel. Eso sí, lejos de parecerse a los clichés del género, la atmósfera generada por la fotografía de Greig Fraser, ganador del Oscar por Dune (2021) y el guion firmado por el propio Reeves y Peter Craig (The Town), nos transporta de lleno a los códigos del true crime a través de una película que quiere parecerse más a Seven (1995) o Zodiac (2007) que a las versiones histriónicas de Joel Schumacher y a la solemnidad severa de la fallida visión de Zack Snyder.

‘The Batman’: vuelve el Batman detective

A diferencia de otras aventuras fílmicas del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, The Batman recupera ese lado detectivesco y noir que nunca se había manifestado con tanto ahínco en el celuloide. Y gran parte de esa esencia torturada corre a cargo de, por supuesto, su diseño de producción. Pero también de la interpretación de un Pattinson que vuelve a demostrar su capacidad para ser profundamente camaleónico y tener esa versatilidad incomparable al resto de estrellas de su generación.

La historia nos pone en la piel de un Batman que lleva sólo dos años actuando en las calles de Gotham. Un vigilante que cuenta con pocos aliados más allá de su mayordomo, Alfred (Andy Serkis) y el comisario Gordon (Jeffrey Wright). Todo cambia con la irrupción de un asesino que comienza a matar a la élite de la ciudad, dejando un rastro de pistas complejas que apuntan hacia el pasado de Bruce Wayne.

El resto del elenco es estelar: Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Paul Dano, Colin Farrell, Peter Sarsgaard y Jayme Lawson completan el reparto principal secundario.

Su continuación está tardando más de lo previsto, pero el rodaje de The Batman 2 comenzó hace algunas semanas. Se estrenará el 18 de febrero de 2028 y contará con dos fichajes estelares: Scarlett Johansson y Sebastian Stan. Para amenizar la espera, los acólitos de la propiedad intelectual pueden ver la serie spin-off que HBO lanzó en 2024, El Pingüino. Una ficción que sirve de puente narrativo entre la cinta original y la inminente secuela.

¿Cuándo se marcha de Netflix?

The Batman dejará de estar disponible en Netflix el lunes 24 de agosto. Por suerte, el título seguirá estando presente en el abanico de contenidos de HBO Max y Movistar Plus.