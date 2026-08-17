‘Linternas’ llega a HBO Max: todo sobre la serie de superhéroes que quiere ser la nueva ‘True Detective’

Ha sido una larga espera, pero por fin, Linternas acaba de aterrizar en la plataforma de HBO Max. La próxima serie del DCU (Detective Comic Universe) ha sido creada por pesos pesados de la pequeña pantalla como Chris Mundy, guionista de Ozark (2017), Damon Lindelof, escritor de Perdidos (2004) y The Leftovers (2014), y el autor de cómics, Tom King. Presentándonos oficialmente, el mundo de los Linternas Verdes ASUME una referencia tan ambiciosa como imprevisible para un contenido perteneciente al género de superhéroes: quiere ser la nueva True Detective.

Linternas pertenece al Capítulo 1 del DCU, el cual lleva por nombre «Dioses y monstruos». Este arco engloba cintas como Superman (2025), Supergirl (2026), la futura Clayface y la siguiente aparición de Batman en The Brave and the Bold (independiente del rol de Robert Pattinson), entre otras. Sin embargo, y a diferencia de la homogeneización de Marvel, la idea detrás del ecosistema de películas que lidera James Gunn reside en que cada proyecto tenga un tono y personalidad propia. Por eso, la principal referencia que ha definido la adaptación del personaje creado por Bill Finger y Martin Bodell tiene poco que ver con las historias fantásticas propias de la idiosincrasia de las viñetas. Desde el inicio de la puesta a punto de la producción, el modelo a seguir fue el material original de Nic Pizzolatto. Sobre todo, la primera temporada, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Pero, ¿de qué trata esta nueva ficción que ya está disponible en la plataforma de streaming de Warner Bros.? ¿Quién aparece en el reparto? ¿Cuántos episodios tendrá?

‘Linternas’: dos detectives intergalácticos en un crimen rural

Linternas nos presenta a Hal Jordan (Kyle Chandler), un Linterna Verde veterano, cansado de su trabajo y con una pesimista visión del mundo, y a John Stewart (Aaron Pierre), el nuevo e idealista pupilo que Jordan debe aceptar. Ambos deben colaborar juntos para investigar un oscuro asesinato sucedido en la América profunda. Lo que comienza como un caso rudimentario termina adquiriendo una escala misteriosa más compleja y macabra de lo que podrían imaginar.

En el elenco, aparte de Chandler y Pierre, encontramos a Nathan Fillion recuperando su rol de Guy Gardner (aparecido anteriormente en Superman y la segunda temporada de El pacificador) y a varios intérpretes conocidos como Kelly MacDonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt, Nicole Ari Parker y Poorna Jagannathan.

¿Cuántos capítulos tendrá?

El episodio piloto ya está disponible y la serie tendrá un total de 8 capítulos. Este es el calendario de estrenos en el que HBO los irá publicando en su catálogo:

Episodio 1: 16 de agosto

Episodio 2: 23 de agosto

Episodio 3: 30 de agosto

Episodio 4: 6 de septiembre

Episodio 5: 13 de septiembre

Episodio 6: 20 de septiembre

Episodio 7: 27 de septiembre

Episodio 8: 4 de octubre

La crítica internacional ha valorado positivamente esta primera temporada de Linternas. Actualmente, la serie mantiene un 95% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.