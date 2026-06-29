‘Supergirl’, peor que ‘Morbius’ y ‘The Marvels’ en la taquilla: el DCU se enfrenta a su primer fracaso en la cartelera

Las primeras críticas no apuntaban nada bueno y la inapetencia de los espectadores ha desembocado en el primer fracaso financiero del nuevo DCU (Detective Comics Universe): Supergirl ha tenido una pobre irrupción taquillera en su primer fin de semana en el patio de butacas. La cinta protagonizada por Milly Alcock únicamente ha conseguido 38 millones de dólares en la cartelera estadounidense y para hacernos una idea de lo paupérrimo de su desempeño comercial, el dato más dañino para el proyecto es que ha recaudado menos en el estreno que otras ficciones del género como Morbius o The Marvels. Dos ejemplos de desastres paradigmáticos del cine de superhéroes.

A las cifras cosechadas en territorio estadounidense hay que sumarle otros 30 millones en el mercado internacional, lo cual suma un resultado global de 68 millones de dólares. Esto podrían ser unos datos fantásticos para cualquier otra producción, pero Supergirl cuenta con uno de los principales males endémicos del Hollywood actual. La película dirigida por Craig Gillespie cuenta con un presupuesto que ronda los 200 millones. Esto quiere decir que, si le sumamos los gastos de promoción y publicidad, la historia en solitario de Kara Zor-El no comenzará a ser rentable hasta, al menos, haber aunado 400 millones de dólares en el box office. El tropiezo supone un bache temprano para el universo de películas y series que construyen James Gunn y Peter Safran, aunque, conforme ha declarado el segundo en unas declaraciones recientes, el largometraje es «sólo un componente de una estrategia más amplia».

‘Supergirl’: un primer tropiezo para el DCU

El resultado de Supergirl en cines es todavía peor, si tenemos en cuenta cómo, desde Warner, auguraban ya un resultado pesimista que imaginaba un escenario de 50 millones de dólares recaudados en suelo estadounidense. El resultado ha sido incluso más deficitario y, además, cuenta con el estigma de ser todavía menos exitosa que el de desastre de Morbius, cuyo estreno cosechó 39 millones, y The Marvels, la cual con 47 millones es quizás el fracaso más flagrante en la etapa del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Ante la temprana debacle, Safran ha querido salir a la palestra para dar su visión del mal rendimiento del proyecto:

«Si bien Supergirl no cumplió con nuestras expectativas de taquilla, es sólo un componente de una estrategia más amplia y a largo plazo en DC Studios en la que seguimos confiando», explicaba el productor ejecutivo en The New York Times.

Lo peor todavía está por llegar

En la taquilla española, Supergirl ha debutado en la tercera posición con 210.000 €, muy por detrás de dos de los grandes fenómenos de la temporada, Toy Story 5 (580.000 €) y la viral Obsession (355.000 €).

Por si su doliente recepción en la cartelera no fuese suficiente, la vorágine de estrenos que se avecina no le vaticina una competencia sencilla. El próximo miércoles llega a los cines Minions & Monsters, el día 8 de julio se estrena el live action de Vaiana y el 17, las salas se preparan para uno de los grandes acontecimientos del verano y del año cinematográfico: la proyección de La Odisea.