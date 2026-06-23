El director de ‘Supergirl’ revela cuál ha sido la inspiración principal de la película: es un gran clásico del cine western

El foco mediático del cine de superhéroes ha estado monopolizado en las últimas semanas por la promoción de Tom Holland y Zendaya con Spider-Man: Brand New Day. Pero antes de volver a ver al trepamuros en la gran pantalla, la primera cinta superheroica del verano no va a ser de Marvel. Supergirl se estrena este fin de semana en los cines de todo el mundo con el objetivo de seguir expandiendo el nuevo universo de DC de James Gunn y Peter Safran, tras la llegada el año pasado de Superman. Las expectativas son altas, sobre todo ahora que en plena promoción el director Craig Gillespie ha mencionado la principal influencia cinematográfica de la película: un western atemporal que ha tenido dos grandes versiones fílmicas.

Desde el próximo 26 de junio, los fans del género podrán ver en la gran pantalla la historia de Kara Zor-El, la prima del Hombre de Acero. En el largometraje dirigido por Gunn, el personaje apareció de manera esporádica, siendo presentado como una antiheroína encarnada en la piel de Milly Alcock. Sin embargo, en esta ocasión la poderosa luchadora asumirá el rol protagónico total en un filme que los guionistas Oren Uziel y Ana Nogueira han adaptado del popular cómic de Tom King. Y es precisamente ese trabajo en las viñetas el que se inspiró en una novela clásica de Charles Portis que sería versionada al cine en 1969 y en 2010. Sí, nos referimos a la reconocida aventura del oeste, Valor de ley.

‘Supergirl’ tiene una fuerte inspiración en ‘Valor de ley’

El trabajo de Portis tuvo su primera adaptación de la mano de Henry Hathaway, con un trabajo que le terminaría valiendo la primera y única estatuilla dorada a John Wayne. 40 años después, los hermanos Coen se valieron de la misma novela y pusieron a Jeff Bridges en el papel del veterano agente del Gobierno, el borracho y excelente pistolero, Rooster Cogburn. Rol que encuentra grandes paralelismos con la actitud de una Supergirl que, a diferencia de la visión positiva de su primo, es pura misantropía.

En una charla con Discussing Film, el cineasta australiano evidenció que la cinta tendría, al igual que el cómic, una gran influencia del material de Portis. Pues el enfoque no es el de replicar la cinta de Superman, sino el de hacer algo completamente distinto que se alejase por completo de dicha fórmula.

Los paralelismos de la trama

Marcada por el trauma de haber sobrevivido a la destrucción de Krypton, Kara Zor-El vaga por el espacio durante años sin rumbo fijo. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a una joven alienígena decidida a encontrar justicia tras sufrir una terrible tragedia familiar. Unidas por el dolor, ambas comienzan un complejo viaje espacial para cumplir su venganza, transformando a Kara para siempre.

Así, tanto Valor de ley como Supergirl parten del deseo de la venganza, el viaje inhóspito y la contratación de un protagonista cínico y desencantado con serios problemas con el alcohol.

Acompañando a Alcock, la trama de la cinta se completa con Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, Jason Momoa, David Krumholtz y Emily Beecham, entre otros.