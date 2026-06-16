Tom Holland y Zendaya se dejan ver tomando matcha en Madrid: así es Kyo, el templo japonés que ha conquistado a la pareja

Madrid se ha convertido durante los últimos días en el escenario improvisado de una de las parejas más seguidas del planeta. Según ha podido conocer COOL en primicia, Tom Holland y Zendaya han aterrizado en la capital española coincidiendo con los compromisos relacionados con Spider-Man: Brand New Day y, lejos de limitarse a los habituales actos promocionales, están aprovechando para descubrir algunos de los rincones más interesantes de la ciudad. Después de ser vistos paseando por las calles de La Latina y disfrutando de una cena en el restaurante Trèsde, los actores han protagonizado una nueva aparición que ha despertado el interés de sus seguidores. Esta vez no ha sido en una alfombra roja ni en un exclusivo evento de moda, sino en Kyo Matcha, uno de los espacios especializados en matcha más populares de Madrid. La imagen compartida por la propia firma muestra a ambos disfrutando de una pausa relajada mientras sostienen dos bebidas verdes heladas que, previsiblemente, corresponden a uno de los matchas estrella de la casa.

Una mañana de matcha en pleno corazón de Madrid

La fotografía difundida por Kyo Matcha refleja exactamente la imagen que sus seguidores adoran de la pareja: cercana, natural y alejada de cualquier artificio. Tom Holland aparece con una camisa rosa clara de estilo desenfadado, mientras que Zendaya luce un vestido blanco con detalles negros, un pañuelo oscuro anudado en la cabeza y joyas discretas que completan un look elegante sin esfuerzo.

Ambos sostienen vasos de matcha frío mientras sonríen a la cámara. La escena transmite tranquilidad y encaja perfectamente con la filosofía del establecimiento, que ha conseguido convertir el ritual japonés del matcha en una experiencia contemporánea y urbana.

Aunque Kyo no ha revelado qué bebida eligieron exactamente, la imagen apunta a que se trata de dos Matcha Latte fríos. Además, existe una posibilidad bastante plausible. Desde la propia marca explican que una de las elaboraciones más solicitadas por sus clientes es el Matcha Latte elaborado con Hōro, una de sus variedades prémium más apreciadas. «Las más populares suelen ser Matcha Latte con Hōro y Tenkū preparado puro estilo ceremonial», señalan.

El local madrileño que ha conquistado a los amantes del matcha

Kyo Matcha se ha convertido en pocos años en una referencia para quienes buscan una experiencia auténtica alrededor de esta bebida japonesa. Parte de su éxito reside en la calidad de las variedades con las que trabajan y en una filosofía que apuesta por el producto por encima de las modas pasajeras.

La marca ofrece diferentes perfiles de sabor. «Midori es un matcha ceremonial equilibrado y fresco. Tiene notas vegetales suaves, textura cremosa ligera y un nivel de energía limpio y estable», explican. Para quienes buscan una experiencia más compleja, recomiendan Hōro, definido como «un matcha prémium más refinado, con más umami, menos amargor y una textura más sedosa».

En lo más alto de la colección aparece Tenkū, la propuesta más exclusiva de la casa. Según describen desde Kyo, se trata de «la expresión más exclusiva y sofisticada», caracterizada por «un dulzor natural más marcado, una textura extremadamente cremosa y un perfil aromático más largo y elegante».

Mucho más que una bebida viral

Si algo explica el éxito del matcha es que su popularidad va mucho más allá de Instagram. Desde KYO recuerdan que su principal diferencia frente a otras infusiones es que se consume la hoja entera molida y no únicamente una extracción en agua.

«Eso significa una mayor concentración de antioxidantes, catequinas, clorofila, L-teanina, vitaminas y minerales», explican. Pero para la firma la clave no está únicamente en sus propiedades. «La diferencia está en trabajar con matchas de grado alto y origen cuidado, donde además del beneficio funcional existe una experiencia sensorial mucho más compleja: umami, dulzor natural y textura cremosa».

Precisamente esa combinación entre bienestar, sabor y ritual es la que ha convertido al matcha en una de las bebidas favoritas de actores, modelos, deportistas e influencers de todo el mundo.

El detalle de la fotografía que revela una posible elección

Hay un aspecto interesante en la imagen compartida por Kyo. Los dos vasos presentan prácticamente el mismo tamaño, tonalidad y textura. Todo apunta a que Zendaya y Tom Holland optaron por la misma bebida.

Si la hipótesis del Matcha Latte con Hōro es correcta, habrían elegido una de las variedades más equilibradas de la firma. Desde Kyo explican que Hōro destaca por ofrecer «más umami, menos amargor y una textura más sedosa», además de proporcionar una energía más estable gracias a su riqueza en L-teanina.

Además, el formato frío resulta especialmente apropiado para esta época del año. «El matcha frío mantiene antioxidantes y L-teanina, resalta notas frescas y dulces y reduce la percepción del amargor», explican desde la marca.

La nueva ruta madrileña de las estrellas de Hollywood

La parada en KYO Matcha se suma a una serie de apariciones que están dibujando una curiosa ruta gastronómica y lifestyle por Madrid. Primero llegaron los paseos por La Latina, después la cena en Trèsde y ahora esta visita a uno de los espacios más buscados por los aficionados al matcha.

Lo llamativo es que ninguno de los lugares elegidos responde al cliché de restaurante inaccesible o club privado frecuentado por celebridades. Al contrario. Tanto Trèsde como Kyo forman parte de una nueva generación de direcciones madrileñas que triunfan por su personalidad, su propuesta cuidada y una atmósfera que invita a disfrutar sin prisas.