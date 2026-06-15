Tom Holland inaugura la ‘Plaza Selección’ en Colón para apoyar a La Roja: «¡Vamos, España!»

El actor Tom Holland, una de las estrellas del cine más importantes del momento, ha acudido a la Plaza de Colón de Madrid este lunes 15 de julio para inaugurar el espacio creado para poder ver todos los partidos de La Roja en el Mundial 2026. El intérprete de Spiderman, gran amante de nuestro país, ha querido dar su apoyo a la Selección Española de fútbol, a la que considera «una de las mejores del mundo».

Los partidos de la selección española en el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá se podrán seguir a través de pantallas gigantes en la Plaza de Colón en Madrid. La Real Federación Española de Fútbol ha colocado en esta emblemática plaza de la capital un lugar de reunión para todos los aficionados y seguidores del combinado nacional. Podrán verse todos los partidos del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Para la inauguración de la llamada Plaza de la Selección este lunes 15 de junio ha habido una sorpresa para todos los seguidores. El actor británico Tom Holland ha aparecido en Colón para apadrinar el debut de La Roja en el Mundial, la previa del España-Cabo Verde.

Recordemos que Holland llegó el día anterior a la capital española junto a su pareja, Zendaya, la última película que han protagonizado juntos, Spider-Man: Brand New Day, que se estrena el próximo 29 de julio.

Estoy impaciente, creo que el Mundial es el gran evento deportivo del mundo. Me encanta ver a todos los fans juntos celebrando, y eso es lo bonito del fútbol. España es una de las mejores selecciones del mundo y verles jugar va a ser increíble», ha declarado Tom Holland ante las cámaras de TVE. Además el actor británico ha dicho en castellano: «¡Vamos, España».

“Vamos, España” Tom Holland también está con nuestra selección desde la plaza de Colón de Madrid ❤️💛 ⭕https://t.co/8fP2E7i9xU pic.twitter.com/D5IFQN8CaE — La 1 (@La1_tve) June 15, 2026

Durante el evento, Joselu, exjugador del Real Madrid, ha acompañado al actor en el escenario y le ha hecho entrega de una camiseta de La Roja con su nombre, a lo que Holland ha correspondido regalándole al futbolista español una elástica conmemorativa de Spiderman.

Tras el evento en la Plaza de Colón, Tom Holland se irá a los estudios de Antena 3, puesto que esta noche estará junto a Zendaya en El Hormiguero, el programa presentado por Pablo Motos.