La directora Lilly Wachowski (‘Matrix’) tiene claro por qué Hollywood no quiere estrenar su película: «El reparto es totalmente trans»

Como sucede con gran parte de los tándems creativos de Hollywood, las hermanas Wachowski están distanciando sus caminos profesionales después de dirigir juntas títulos como Lazos ardientes (1996) o la trilogía de Matrix. Lana fue la responsable de la continuación/reinicio de Matrix Resurrections (2021) y ahora, Lilly Wachowski intenta sacar adelante su nueva aventura fílmica en solitario. ¿El problema? Asegura no encontrar financiación porque la industria no quiere producir una historia con un casting abiertamente trans.

El dúo de directores norteamericanos comenzó su carrera siendo los hermanos Wachowski. Lana (antes Larry) completó su transición en 2012, mientras que Lilly (antes Andy) hizo lo propio en 2016. Como buenas autoras del audiovisual, esa disonancia de género se ha visto reflejada en su arte. Por ejemplo, en Jupiter Ascending (2015) se muestra la modificación corporal y la redefinición de la identidad biológica, y Sense8 (2015) aparece Nomi Marks (Jamie Clayton), uno de los primeros personajes trans en una serie cuyo arco no se centra en el proceso médico ni en el cliché del sufrimiento detrás de dicho descubrimiento. Pero ahora, ese mundo interior podría dar todavía un salto más evidente con The Hunted, el nuevo largometraje para el que está intentando conseguir una inversión.

‘The Hunted’: un thriller político y distópico que aborda la resistencia trangénero

Según se sabe, The Hunted se sitúa en un ambiente distópico en los Estados Unidos del futuro. Allí, las personas trans son perseguidas y apartadas de la sociedad de forma brutal. Bajo ese contexto, la trama sigue a dos mujeres trans que intentan encontrar al culpable de un crimen terrible. Como no podía ser de otra forma, esa violencia apunta a una conspiración de altos cargos del gobierno.

Medios como la Rolling Stone han informado que la idea de guion de Lilly Wachowski surgió como respuesta a la ola de transfobia y violencia global que existe hacia la comunidad. El libreto está escrito por la propia directora, en colaboración con su pareja, Mickey Ray Mahoney.

En cuanto a las necesidades económicas, The Hunted necesitaría una financiación independiente que rondase los 10 millones de dólares. Ya que, tal y como ha contado la cineasta en el pódcast The Business (vía Deadline), el guion ha sido rechazado por la industria tradicional de Hollywood, la cual no se atreve, según Lilly, a apostar por un elenco trans.

Lilly Wachowski sobre su futura película: «Voy a salir y a abrazar esa alegría trans»

«A la gente le gusta, pero realmente no quieren hacerla porque el reparto es totalmente trans», comentaba la directora en el programa de radio. Lilly Wachowski está intentando buscar vías diferentes para que finalmente el filme alcance a la audiencia masiva. Porque tal y como relató, escribir el guion de The Hunted ha sido algo «catártico» para ella:

«Escribir este guion fue algo sumamente importante para mí. Surgió como respuesta a lo que está sucediendo en el mundo con las personas trans (…) Simplemente voy a salir y a abrazar esa alegría trans junto a todos mis amigos. No es exactamente lo que había imaginado en un principio, pero el resultado final es el mismo».