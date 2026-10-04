Jordi Cruz explica cómo preparar sus macarrones de supervivencia: «Una receta que nunca falla»

Hay recetas que no necesitan grandes técnicas ni ingredientes difíciles de encontrar para convertirse en un éxito en casa. Es el caso de los macarrones de supervivencia de Jordi Cruz, una propuesta pensada para esos días en los que toca cocinar para varias personas y se busca un plato contundente, sencillo y capaz de gustar a prácticamente todos. El chef catalán ha compartido en sus redes sociales su particular versión de los clásicos macarrones con carne y tomate, pero con un ingrediente que marca la diferencia: la leche, que incorpora al guiso para conseguir una salsa más cremosa. El resultado se completa con mozzarella y parmesano y pasa por el horno para terminar gratinado.

Una receta pensada para cuando hay muchos en casa

Jordi Cruz bautiza esta preparación como sus «macarrones de supervivencia» porque responde precisamente a una de esas situaciones habituales en cualquier cocina: tener que preparar comida abundante sin complicarse demasiado. «Si hay una receta que nunca falla cuando hay mucha gente en casa, son unos buenos macarrones», explica el cocinero.

La propuesta parte de una combinación reconocible: pasta, carne picada y tomate. Sin embargo, el chef introduce algunos pasos y trucos para conseguir una salsa más sabrosa y cremosa. La cantidad también es generosa: 1 kilo de macarrones y 1,5 kilos de carne picada, además de medio kilo de cebolla morada, tres dientes de ajo, un kilo de pulpa de tomate y medio litro de leche.

El secreto está en cocinar bien el sofrito y la carne

El primer paso consiste en picar bien la cebolla morada y cocinarla a fuego medio con aceite de oliva hasta que empiece a caramelizarse. Después se incorpora el ajo picado y se continúa con el sofrito. Cruz recomienda hacerlo sin prisas y, si fuera necesario, añadir un poco de agua y tapar la cazuela para evitar que la cebolla se queme mientras termina de ablandarse.

Cuando el sofrito está listo, llega uno de los puntos importantes de la receta: la carne. El chef utiliza 1,5 kilos de carne picada de ternera, aunque también contempla la posibilidad de utilizar una mezcla de ternera y cerdo. Se añade a la cazuela y se sube el fuego para que pierda toda el agua y comience a dorarse. Es importante desmenuzarla bien con una espátula para que quede integrada en la salsa.

Después llegan el tomate, el orégano, la sal y la pimienta negra. La mezcla debe cocinarse a fuego suave durante unos 45 minutos, el tiempo necesario para que la carne y el tomate desarrollen sabor.

El ingrediente inesperado que hace la salsa más cremosa

El toque particular de los macarrones de Jordi Cruz aparece cuando el ragú ya ha cocinado durante un buen rato. En ese momento incorpora medio litro de leche, un ingrediente que ayuda a suavizar y aportar cremosidad a la salsa.

«Ahora es momento de echar un poco caldo. Yo voy a echar medio litro de leche y cocinaré 15 minutos», explica el chef en el vídeo en el que muestra la elaboración. Después de añadirla, se deja cocinar el conjunto durante unos 15 minutos más y se rectifica de sal y especias si es necesario.

Mientras la salsa termina de hacerse, es el momento de preparar la pasta. Y aquí también hay un pequeño truco: los macarrones deben cocerse entre dos y tres minutos menos de lo que indique el fabricante. La razón es sencilla: después terminarán de cocinarse junto a la salsa y, finalmente, en el horno.

Mozzarella y parmesano para el gratinado final

Una vez cocidos los macarrones, se incorporan directamente a la salsa y se mezclan bien para que la pasta quede completamente impregnada. Cruz recomienda reservar parte del agua de cocción por si es necesario ajustar la textura y conseguir que la salsa quede en su punto.

La última fase se hace en el horno. Los macarrones se pasan a una fuente y se cubren con mozzarella rallada y parmesano. Sólo queda gratinar hasta que el queso esté dorado y forme esa capa crujiente que contrasta con la pasta cremosa del interior.

«Unos macarrones gratinados con una salsa intensa, cremosa y llena de sabor», resume Jordi Cruz. Para el chef, es una preparación pensada para cocinar una buena cantidad, compartir y recurrir a uno de esos platos que funcionan especialmente bien cuando hay varios comensales alrededor de la mesa.