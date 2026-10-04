Giulio, jubilado italiano de 70 años, eligió Fuerteventura para su jubilación: “Me va bien, pero no sólo hay aspectos positivos”

La isla canaria de Fuerteventura se ha convertido en un paraíso para muchos jubilados fuera de España que deciden disfrutar de su vejez en una de las mejores islas del mundo. El destino es muy popular debido al clima cálido y la tranquilidad, aunque cada vez son más los testimonios de que el coste de vida y vivienda han subido. Giulio, un jubilado italiano de 70 años residente en Puerto Rosario, Fuerteventura, ha comentado la situación por la que pasa la isla.

Aunque el jubilado italiano valora positivamente su retiro en la isla, advierte de la realidad de una isla que le venden como idílica. Hace 10 años, Giulio compró su casa de Fuerteventura, ya que viajaba continuamente por trabajo entre España e Italia. Desde hace 4 años que se jubiló, decidió retirarse y residir de forma permanente en la isla.

El verdadero coste de vivir en Fuerteventura

Giulio analiza cuáles son los gastos de su nueva vida en las Canarias. En términos de coste de vida, incluyendo la comida, explica que los precios de los supermercados de la isla son muy parecidos a los de ciudades italianas como Milán o Padua, pero con menor variedad de productos. El acceso a la vivienda tampoco es barato. Según el italiano, muchos alquileres parten de los 800 euros debido a la escasez de oferta.

A pesar de que la isla cuenta con ventajas fiscales, los precios de la gasolina han subido de forma notable respecto a etapas anteriores con mayores ventajas fiscales, situándose alrededor de un euro y medio el litro.

El turismo en las Islas Canarias

Desde hace años, los habitantes de las islas sufren un auge del turismo que está dejando huella en la sociedad. El debate en las Islas Canarias lleva años encendido por el turismo masivo y la especulación inmobiliaria. Giulio también observa tensiones entre los inmigrantes y algunos sectores de la población local.

Las instituciones están lidiando con las protestas que exigen una inminente regulación, ya que los precios y la especulación están empeorando la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, el gobierno apuesta por una transición sostenible sin frenar de golpe la actividad económica que da el turismo.