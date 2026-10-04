Enamorarse de alguien no significa necesariamente haber encontrado a la persona con la que compartir el resto de tu vida. La atracción puede surgir en cuestión de segundos y provocar emociones muy intensas, pero decidir si una relación tiene futuro requiere algo más de tiempo. Esta diferencia entre la primera «chispa» y el «amor» que se construye después ocupa buena parte de las reflexiones de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, autora de Encuentra tu persona vitamina.

Una de ellas resume especialmente bien su forma de entender las relaciones: «Muchas personas nos activan la chispa, pero pocas personas son capaces de entrar en nuestro proyecto de vida duradero». Rojas pone así el foco en algo que no siempre resulta sencillo cuando uno está enamorado: comprobar si, además de atracción, existen las condiciones necesarias para que la relación vaya a más. Puede que sintamos mucho por esa persona, pero tal vez no es la adecuada para que encaje en nuestra vida a largo tiempo.

La reflexión de Marian Rojas, psiquiatra española, sobre el amor

«Muchas personas nos activan la chispa, pero pocas personas son capaces de entrar en nuestro proyecto de vida duradero» Esta frase de la psiquiatra española es sin duda certera o de hecho, todos podemos sentir que es real como la vida misma. Puede que nos gusten varias personas a lo largo de la vida, incluso que lleguemos a enamorarnos, pero eso no es lo mismo que encontrar a ese alguien con el que empezar un proyecto de futuro.

La «chispa» a la que hace referencia Estapé, tiene que ver con el atractivo, el encanto y la personalidad de esa persona que acabamos de conocer. Todo ello despierta en nosotros las ganas de enamorarnos, pero es precisamente en ese periodo cuando puede resultar más difícil analizar con calma lo que está ocurriendo. Rojas relaciona «la pasión, la chispa y el enamoramiento» con decisiones impulsivas, sentimientos desbordantes y comportamientos poco racionales. De ahí que considere complicado ser completamente objetivo cuando uno se encuentra inmerso en esa primera fase.

Eso explica también su visión sobre el llamado amor a primera vista. Para Rojas, en ese primer instante puede existir deseo, atracción física o pasión, pero todavía falta algo imprescindible: conocer al otro. El vínculo que asociamos con el amor necesita tiempo para formarse y no existe cuando dos personas acaban de encontrarse. La chispa puede ser, por tanto, el comienzo. Lo que no permite saber es si esa persona seguirá encajando cuando desaparezca parte de la intensidad inicial.

No todas las personas de las que nos enamoramos encajan en nuestra vida

Aquí se encuentra el sentido de la frase de Marian Rojas. Podemos sentir atracción por diferentes personas, pero eso no convierte a todas ellas en buenas compañeras para un proyecto de vida. Una vez que aparece el enamoramiento, llega una segunda parte menos impulsiva: pensar qué queremos y comprobar si la persona que tenemos delante puede compartirlo. La propia explicación que acompaña a la reflexión de Rojas habla de preguntarse por la compatibilidad entre nuestro proyecto vital y el de la persona de la que nos hemos enamorado. Es una cuestión que obliga a mirar más allá de la emoción del momento.

La psiquiatra introduce aquí la importancia de decidir. «Ser dueños y señores de nuestras decisiones es una llave poderosa para tener éxito después de esos primeros momentos de pasión o chispa», afirma en otra de sus reflexiones Y podemos sumar otra más: «El amor no es solo un sentimiento, sino un acto de voluntad». Es decir, los sentimientos forman parte de la relación, pero no son permanentes ni permanecen siempre con la misma intensidad.

El enamoramiento cambia y ahí empieza otra etapa

Esperar sentir durante años exactamente lo mismo que al principio puede convertirse en un problema. Rojas lo resume al afirmar que uno de los grandes errores en el amor consiste precisamente en creer que siempre vamos a sentir igual. También recuerda que los sentimientos y las razones fluctúan, cambian y evolucionan, por lo que no considera que una relación pueda apoyarse exclusivamente en ellos. Su planteamiento distingue de este modo la intensidad inicial de lo que sucede después. Incluso sostiene que «el verdadero amor aparece cuando desaparece el enamoramiento». La frase puede parecer contradictoria, pero encaja con la idea anterior: cuando baja la exaltación de los primeros momentos, empezamos a observar la relación desde otro lugar.

Es entonces cuando resulta más fácil comprobar si existe confianza, si uno puede mostrarse como es y si ambos pueden crecer sin perder su espacio individual. Rojas habla del amor auténtico como aquel que permite abrirse al otro y avanzar juntos «en libertad». También define amar como cuidar, proteger y apoyar, pero sin asfixiar ni limitar.

Y por último, la estabilidad ocupa igualmente un lugar importante en esta forma de entender el amor. Frente a la idea de que una buena relación tiene que estar acompañada permanentemente por emociones intensas, Rojas recuerda que también necesita «sensación de estabilidad y de paz».